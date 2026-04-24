Jornal britânico enfatiza "resistência ambiental" a data center do TikTok no CE

O jornal britânico Financial Times publicou, nesta semana, matéria que aborda o megaprojeto de data centers que está em fase inicial de construção em Caucaia, no Ceará, e tem como cliente principal a ByteDance, dona do TikTok.

Assinado pelo correspondente Michael Pooler, o conteúdo cita "a ambição brasileira" de se tornar um grande destino para data centers e enfatiza que há resistência ambiental contra o projeto.

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Com o título "Por que a energia não é usada pelas pessoas? Avanço global da China em IA enfrenta resistência", a matéria pontua que o povo indígena Anacé, que vive nas proximidades, está temeroso com o empreendimento, que em sua forma completa prevê até R$ 200 bilhões em investimentos. Há ainda pressão de ativistas ambientais.

Energia e água

Os pontos de alerta abordados na publicação estrangeira envolvem o abastecimento de energia e água. A Omnia, responsável pelo cluster de data centers, contudo, já declarou publicamente que o uso de água no projeto será muito baixo. A energia a ser utilizada no complexo virá de novos parques eólicos.

No texto, o Financial Times projeta que "o desenrolar da disputa pode acabar sendo um caso de teste para a abordagem do Brasil em garantir enormes investimentos em IA, as esperanças da China de expandir sua influência tecnológica global — e se os moradores locais podem ser convencidos de que os benefícios de tal infraestrutura superam os custos".