Vendas de carros no Ceará sobem 45% em um ano; veja os mais vendidos

As vendas de carros no Ceará subiram 45,14% em março de 2026 no comparativo com o mesmo mês do ano anterior. Foram emplacados (nas categorias auto e comercial leve) 4.820 automóveis no período, conforme a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Os dados apontam que a Strada, da Fiat, mantém-se como o veículo mais vendido do Estado. Foram 334 emplacamentos em março deste ano, 85,5% a mais do que no mesmo mês de 2025.

O modelo figura frequentemente na liderança estadual, independentemente da categoria. A Strada é enquadrada como comercial leve, modelo que inclui os chamados veículos de serviço, com caçamba traseira para transporte de cargas.

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Predomina na lista dos mais vendidos a categoria auto, isto é, veículos de passeio que também incluem os chamados carros populares. O mais emplacado da categoria foi o Creta, da Hyundai, com 218 unidades comercializadas, 70,3% a mais do que no ano anterior.

No acumulado do ano, o Ceará teve 12,3 mil veículos emplacados, 11,62% a mais do que nos três primeiros meses de 2025.

Segundo a diretora-executiva da Fenabrave-CE, Ana Furtado, a liderança da Fiat Strada não é um fenômeno exclusivo do Ceará.

"A Strada reúne características que têm ampla aceitação em todo o país", explica, acrescentando que, no Estado, o modelo encontra um ambiente favorável pela presença de atividades comerciais, serviços e uso no interior, o que contribui para um bom desempenho, mas sem configurar uma preferência do consumidor local.

Carros chineses ganham espaço entre os mais vendidos

Na comparação entre os meses de março de 2025 e 2026, os veículos de montadoras chinesas ganharam espaço no Ceará frente aos demais modelos híbridos e a combustão.

O Dolphin Mini, da BYD, nem aparecia entre os 10 mais emplacados em março do ano passado. Em 2026, entretanto, o veículo foi o terceiro mais vendido no mês, com 214 unidades comercializadas.

Esse número representa uma alta de 132,6% em relação ao ano passado. É o veículo elétrico mais vendido do Estado até o momento.

Outro modelo de montadora chinesa é o Haval H9, da GWM. O automóvel não figurava na lista da Fenabrave, mas foi o quinto mais vendido do Ceará em março de 2026, com 169 carros comercializados.

O Tera, da alemã Volkswagen, também passou a figurar entre os mais vendidos, com 136 unidades emplacadas.

Japonesas perdem a preferência do público cearense

Se por um lado as montadoras chinesas, como BYD e GWM, estão conquistando os condutores do Estado, as japonesas, como Honda e Toyota, estão reduzindo suas participações no mercado local.

Em março do ano passado, o Corolla Cross, da Toyota, ocupava a vice-liderança de vendas no Ceará. Em 2026, caiu para a 17ª posição, com 101 unidades emplacadas, 34,4% a menos.

O HR-V, da Honda, teve uma redução ainda mais expressiva. No ano passado, vendeu 95 unidades em março, sendo o oitavo veículo mais comercializado do Estado. Em 2026, saiu da lista dos mais vendidos da Fenabrave no Ceará.

Sobre o avanço das marcas chinesas, Ana Furtado observa uma mudança estrutural no mercado, puxada pela maior oferta de veículos eletrificados, alto nível de tecnologia embarcada e preços mais competitivos.

"Marcas tradicionais como Toyota e Honda mantêm forte reputação, mas enfrentam um cenário mais competitivo, especialmente no segmento de eletrificação acessível", avalia a diretora da Fenabrave-CE.

Por que a venda de carros no Ceará subiu em 2026?

Para Ana Furtado, o crescimento de 45,14% em março é resultado de uma combinação de fatores. O primeiro deles é o efeito de base comparativa: em março de 2025 foram emplacadas 3.321 unidades, contra 4.820 em 2026.

Ela também chama atenção para o ritmo de aceleração no curto prazo. "Saímos de 3.684 unidades em fevereiro para 4.820 em março, um crescimento de 30,84% no mês, o que demonstra um mercado aquecido e com reação imediata da demanda", afirma.

Segundo Ana Furtado, fatores estruturais também contribuíram para o resultado, como maior competitividade entre montadoras, campanhas comerciais mais agressivas e ampliação do portfólio, especialmente com a entrada de novas marcas.

Motocicletas também cresceram 40,38% e ônibus avançaram 113,79%. Por outro lado, caminhões tiveram leve queda de 3,25%.

Quando considerada somente a categoria comercial leve, a Strada leva larga vantagem. O veículo vendeu quase quatro vezes mais unidades no Ceará em março do que a Hilux, da Toyota, que comercializou 89 unidades. Na terceira posição vem a Toro, da Fiat, com 69 carros vendidos.

O que esperar nos próximos meses

A tendência, segundo Ana Furtado, é de continuidade do crescimento, porém em ritmo mais moderado. Para o Ceará especificamente, a expectativa é de manutenção do crescimento no segundo trimestre, seguida de desaceleração gradual ao longo do ano, com o avanço sendo puxado principalmente por SUVs e veículos eletrificados.

No curto prazo, a diretora da Fenabrave-CE projeta manutenção do ritmo positivo. Já no segundo semestre, uma possível desaceleração dependerá do comportamento dos juros e do crédito.

Para o ano fechado, a projeção é de crescimento em linha com o cenário nacional.