UNINASSAU conquista prêmio internacional por projetos de diversidade e inclusão

O grupo Ser Educacional, por meio do programa de Educação à Distância (Ead) da UNINASSAU, alcançou um importante reconhecimento internacional ao ser premiado com o “Catalyst Awards 2024”, na categoria “Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento”. A cerimônia de premiação ocorreu na Flórida, EUA, no dia 17 de julho, marcando uma celebração significativa para a Instituição.

Jânyo Diniz, presidente do Ser Educacional, conta o que representa a conquista para grupo. “Celebramos esse prêmio com muita alegria, pois ele certifica nossas iniciativas de transformação social e educacional. Acreditamos na força da educação para construir um futuro melhor e esse reconhecimento é a afirmação do nosso compromisso com a educação que transforma”, afirma.

O prêmio foi concedido em virtude do programa Prática Interdisciplinar de Extensão, que visa estimular o aprendizado por meio da integração de diferentes áreas do conhecimento, gerando impacto social positivo. Em 2023, o programa executou aproximadamente 19.000 ações em todo o Brasil, envolvendo cerca de 28.400 alunos e beneficiando mais de 200.000 pessoas.

Diniz destaca a importância do prêmio, reforçando que sempre acreditou que a educação transforma vidas. “Ganhar o Catalyst Awards 2024 na categoria ‘Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento’ me fez ter mais certeza de que esse é o caminho. Alcançamos essa conquista por integrar o ensino superior às comunidades que mais precisavam desse contato, proporcionando conhecimento multidisciplinar de fácil acesso”, conta o presidente do grupo.

O Ser Educacional tem uma história de sucesso contínuo com o Catalyst Awards, tendo sido reconhecido anteriormente entre os anos de 2019 a 2021 e em 2023. Cada conquista reflete o impacto positivo de suas iniciativas, como os projetos “Tutoria Guardiã”, o de uso de tecnologias móveis para melhorar a experiência educacional, o “Mães Esperança” e o “Novas Histórias: Ressocializando”.

Joaldo Diniz, diretor-executivo de produtos digitais e tecnologia do Ser Educacional, comenta a importância do reconhecimento. “Tenho muito orgulho de fazer parte do grupo Ser Educacional e ter sido uma das várias pessoas a tornar esse projeto real. É com o aprimoramento constante da tecnologia que podemos fazer tudo isso acontecer.”

Neste ano, o grupo Ser Educacional foi uma das três instituições da América Latina a vencer o Catalyst Awards 2024, junto a Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e a Universidad Abierta Interamericana (UAI), sendo a única brasileira a conquistar o prêmio, um marco importante para a educação na região. Na categoria que concorreu, o grupo dividiu a vitória com a University of Bahrain, país do Oriente Médio, a University of Derby, no Reino Unido, e a University of Illinois Chicago, do anfitrião Estados Unidos.