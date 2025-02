Unifor abre inscrições para 10 cursos de graduação EAD em 2025.1

A Universidade de Fortaleza (Unifor), mantida pela Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2025.1 dos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD). São oferecidos 10 cursos, entre bacharelados e tecnológicos, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

Os candidatos podem ingressar por meio de uma prova de redação online, realizada no momento da inscrição ou posteriormente, conforme a conveniência do candidato. Além disso, há outras modalidades de ingresso, como a utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 a 2024, desde que o candidato tenha obtido no mínimo 350 pontos e não tenha zerado nenhuma prova objetiva ou a redação.

Também são aceitas notas de vestibulares anteriores da Unifor, realizados entre 2017 e 2024, além de possibilidades para transferência de curso e segunda graduação.

Entre os cursos ofertados, destacam-se Administração, que capacita os alunos em empreendedorismo e inovação; Análise e Desenvolvimento de Sistemas, focado na construção de soluções baseadas em software e Ciências Contábeis, que aborda as normas brasileiras de contabilidade alinhadas aos padrões internacionais.

A grade de cursos inclui ainda Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Inteligência Artificial, Inteligência de Negócios, Logística e Marketing Digital, todos estruturados para atender às demandas atuais do mercado.

Corpo docente

A EAD Unifor se destaca por incorporar recursos interativos e tecnologias avançadas, mantendo o alto padrão de qualidade do ensino presencial. Com um corpo docente renomado e infraestrutura adaptada, a instituição oferece metodologias que promovem a colaboração e a resolução de desafios, proporcionando suporte contínuo aos alunos.

Ferramentas como virtualização de laboratórios, orientações presenciais e contato regular com tutores estão disponíveis para enriquecer a experiência educacional. Além do ambiente virtual de aprendizagem de última geração, os estudantes têm acesso à estrutura física do campus da Unifor, incluindo laboratórios, salas dedicadas a metodologias ativas, Central de Carreiras e Egressos, Programa de Apoio ao Aluno (PAP) e uma biblioteca com acervos físico e digital.

“Os nossos cursos são planejados por educadores da instituição, apresentam conteúdos de autores reconhecidos e titulados e orientação com mestres e doutores da universidade”, destaca a professora Andrea Chagas, coordenadora da EAD Unifor. “Temos também atividades que integram teoria e prática profissional, encontros físicos e virtuais e provas presenciais duas vezes por semestre no Campus da Universidade de Fortaleza”, detalha Andrea.

As inscrições para o processo seletivo 2025.1 já estão abertas. Interessados devem acessar o portal oficial da Unifor para obter mais informações sobre os cursos, modalidades de ingresso e cronograma do processo seletivo.

Mais informações



Site: https://unifor.br/web/ead

Instagram: @uniforcomunica

E-mail: queroserunifor@unifor.br

Telefone: (85) 3477.3000

WhatsApp: (85) 99246-6625