Três apostas do Ceará acertam cinco números na Mega-Sena 2617 e levam R$ 56 mil

O Ceará teve três apostas que acertaram as cinco dezenas na Mega-Sena 2617 desta quarta-feira (2). Os beneficiados são de Fortaleza, Iguatu e Sobral. Cada um receberá o prêmio de R$ 56.735,82. No Brasil, outras 80 pessoas também acertaram a quina.

Os números sorteados foram: 44 - 42 - 36 - 03 - 14 - 43

Ninguém acertou as seis dezenas deste concurso com o prêmio de R$ 50 milhões. Assim, o valor acumulou para R$ 60 milhões, que será sorteado no próximo sábado (5).

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

