Terminal de Granel Sólido do Porto de Fortaleza vai a leilão nesta sexta (13)

O Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza vai ser leiloado nesta sexta-feira (13), na B3, em São Paulo. O arrendamento, de 25 anos, contará com investimentos da ordem de R$ 50 milhões.

Mayhara Chaves, diretora-presidente da Companhia Doca do Ceará, explica que o vencedor do arrendamento terá que melhorar a infraestrutura e equipamentos necessários para a operação, "incluindo obras de derrocamento no berço 103 e aquisição de equipamento ship unloader (descarregador de navios)".

O certame será comandado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e acompanhado pela diretora-presidente da Companhia Doca do Ceará. O diretor comercial, Mário Jorge Cavalcanti, também estará na cerimônia.

Destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de cargas - com destaque para o trigo -, o Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza ocupa uma área total de 6 mil m².

Trigo

Em 2020, o trigo colocou o Porto de Fortaleza na liderança do ranking deste tipo de carga entre os portos do Brasil, com 1.201.698 toneladas importadas, principalmente da Argentina, Estados Unidos e Canadá. O montante representou 17,8% do trigo movimentado no País.

No balanço dos últimos cinco anos, somente o Porto de Fortaleza foi responsável pela importação de 5,8 milhões de toneladas de trigo.