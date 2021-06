Prevendo empregos, ministro da Infraestrutura anuncia data do leilão de terminal do Mucuripe

O leilão que prevê investimento de R$ 57 milhões no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, deve ocorrer no dia 30 de julho. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tárcisio Gomes de Freitas, em vídeo publicado nesta quinta-feira (10) pelo vereador de Fortaleza, Carmelo Neto (Republicanos).

A medida já havia sido autorizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) desde março deste ano. O terminal possui 6 mil m², onde os desembarques de trigo respondem por 70,4% das operações de granéis sólidos do porto.

Tarcísio anunciou a data do leilão ao lado do vereador que integra a base do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara Municipal da Capital.

1.100 O Ministério da Infraestrutura está prevendo que concessão do terminal de granéis do Mucuripe, que vai ocorrer em São Paulo, gere até 1.100 mil empregos.

A expectativa do Governo Federal é de aumento na arrecadação por tonelada movimentada enquanto durar o período de concessão.

O ministro mencionou ainda algumas obras sob repsonsabilidade do Governo Federal sendo tocadas no Ceará. Ele destacou a ampliação da pista do aeroporto de Fortaleza, a reforma do aeroporto de Juazeiro do Norte e a ferrovia Transnordestina.

Brasília

Carmelo Neto cumpriu uma série de agendas na Capital Federal durante esta semana. Entre os encontros esteve o com o presidente Jair Bolsonaro na terça-feira (8).

Em um vídeo publicado junto ao Chefe do Executivo, o vereador menciona a possibilidade de haver na Capital cearense as "motociatas", desfile de motos promividos pelo presidente. Bolsonaro, por sua vez, admite a chance de realizar a ação em Fortaleza.