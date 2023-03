Silicon Valley Bank quebra e é fechado por autoridades dos EUA

O Silicon Valley Bank (SVB), banco dos Estados Unidos que trabalha com o setor de tecnologia, quebrou e teve de ser fechado pelas autoridades norte-americanas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10).

A instituição financeira teve pouca liquidez. As autoridades deram o controle do banco ao Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), instituição que protege depósitos nos EUA.

Na próxima segunda-feira (13), a FDIC reabrirá as agências do Silicon Valley para que clientes façam retiradas de até 250 mil dólares (cerca de 1,3 bilhão de reais), montante estabelecido nos Estados Unidos pela Corporação.

Falência

Conforme o The Wall Street Journal, essa é a segunda maior falência bancária dos EUA. A instituição ainda é a maior a quebrar desde que o sistema financeiro americano colapsou em 2008.

Especialistas avaliam que instituições financeiras menores podem enfrentar dificuldades nas próximas semanas, por conta do fechamento.

Um dos fatores que pode ter resultado na falência do SVB é o aumento da taxa de juros nos EUA, que subiu para 4,75% em fevereiro deste ano.

O SVB atendia a startups e financiadores. O banco se viu em maus-lençóis nos últimos meses com os aumentos de juros, que fizeram as empresas começar a retirar dinheiro mais rápido do que o esperado.