Menina sequestrada em 2018, nos EUA, é achada viva e saudável no México

Uma criança sequestrada em outubro de 2018, nos Estados Unidos, foi encontrada viva e saudável no último mês de fevereiro, no México, segundo comunicado do FBI divulgado nessa quinta-feira (9). Informações são do O Globo.

Aranza Maria Ochoa Lopez, de 4 anos, foi levada pela mãe biológica, com quem foi vista pela última vez em um shopping de Vancouver, em Washington. A criança estava com a mãe em uma visita supervisionada. Isso porque ela havia sido colocada em um orfanato um ano antes, por queixas de abusos físicos cometidos pela genitora.

A mãe de Aranza, cuja identidade não foi revelada, foi presa em 2019 na cidade de Puebla, no México. No entanto, a menina continuou desaparecida, e uma recompensa de US$ 10 mil foi oferecida pelo FBI por informações que levassem ao paradeiro dela.

Paradeiro

Aranza foi encontrada por autoridades mexicanas em Michoacán, no último mês de fevereiro, e levada de volta para os Estados Unidos por antes especiais do FBI.

"Por mais de quatro anos, o FBI e nossos parceiros não desistiram de Aranza. Nossa preocupação, agora, será apoiar Aranza quando ela começar sua reintegração nos EUA", disse Richard Collodi, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Seattle.

O que aconteceu com a mãe biológica?

Embora tenha sido presa em 2019, a mãe de Aranza se declarou culpada apenas em 2021, quando admitiu os crimes de sequestro e roubo em segundo grau, e de interferência na custódia de primeiro grau. Ela foi condenada a 20 meses de prisão.