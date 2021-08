Saque-aniversário do FGTS: veja calendário e saiba quem ainda recebe em 2021

Os beneficiários que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nascidos de junho a dezembro, ainda vão poder realizar o saque do valor neste ano. No caso dos nascidos em junho, a data limite para a retirada do dinheiro é até a próxima terça-feira (31).

O calendário prevê que os beneficiários terão cerca de três meses, a partir da data do seu aniversário, para retirar o dinheiro em 2021. Quem não retirar o valor até a data-limite terá o dinheiro devolvido para a conta do FGTS.

Entretanto, quem escolher o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo se for demitido.

Segundo a Caixa Econômica, serão pagos R$ 11,2 bilhões para esses trabalhadores em todo o país neste ano. Veja abaixo o período de saque de acordo com o mês do seu nascimento.

Como solicitar o saque

É possível optar pelo sistema no aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking CAIXA ou nas Agências. Caso o trabalhador faça a mudança fora do prazo, começa a receber o valor no ano que vem.

Também é permitida a movimentação da conta do FGTS para moradia própria, doenças graves, aposentadoria, calamidade pública e outros casos.

Quem não aderir, permanece na sistemática do Saque-Rescisão. O trabalhador que aderir também pode voltar para essa sistemática - a alteração ocorre no 1º dia do 25º mês da solicitação.

Calendário FGTS 2021 - Saque-aniversário

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 4 de janeiro de 2021

4 de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 31 de março de 2021

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 1º de fevereiro de 2021

1º de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de abril de 2021

Nascidos em março

Início do pagamento: 1º de março de 2021

1º de março de 2021 Data limite para sacar: 31 de maio de 2021

Nascidos em abril

Início do pagamento: 1º de abril de 2021

1º de abril de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em maio

Início do pagamento: 3 de maio de 2021

3 de maio de 2021 Data limite para sacar: 31 de julho de 2021

Nascidos em junho

Início do pagamento: 1 de junho de 2021

1 de junho de 2021 Data limite para sacar: 31 de agosto de 2021

Nascidos em julho

Início do pagamento: 1 de julho de 2021

1 de julho de 2021 Data limite para sacar: 30 de setembro de 2021

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 2 de agosto de 2021

2 de agosto de 2021 Data limite para sacar: 31 de outubro de 2021

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 1º de setembro de 2021

1º de setembro de 2021 Data limite para sacar: 30 de novembro de 2021

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 1º de outubro de 2021

1º de outubro de 2021 Data limite para sacar: 31 de dezembro de 2021

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 1º de novembro de 2021

1º de novembro de 2021 Data limite para sacar: 31 de janeiro de 2022

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 1º de dezembro de 2021

1º de dezembro de 2021 Data limite para sacar: 28 de fevereiro de 2022

