Resultado da Tele Sena da Independência 2024 deste domingo, 11 de agosto

O segundo sorteio da Tele Sena da Independência 2024 aconteceu neste domingo (11), às 20h, no SBT. Com milhões em prêmios, a campanha terá cinco sorteios no total.

RESULTADO 2º SORTEIO DA TELE SENA DA INDEPENDÊNCIA 2024 (11/08)

12 - 13 - 27 - 29 - 31 - 39

DATAS DOS SORTEIOS

1º Sorteio: 04/08 (18 - 19 - 37 - 41 - 42 - 46);

2º Sorteio: 11/08 (12 - 13 - 27 - 29 - 31 - 39);

3º Sorteio: 18/08 (ainda não realizado);

4º Sorteio: 25/08 (ainda não realizado);

5º Sorteio: 01/09 (ainda não realizado).

COMO APOSTAR PELA INTERNET?

Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".