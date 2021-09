Ranking: As cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2021

O Ceará gerou de janeiro a agosto deste ano 62 mil novos postos de trabalho formais, segundo dados do Ministério da Economia. Fortaleza desponta entre os municípios cearenses que mais criaram vagas neste período, com saldo positivo de 27,1 mil empregos.

Das 10 cidades que mais geraram postos de trabalho neste ano, 5 estão na Região Metropolitana de Fortaleza.

Veja os 10 municípios que mais criaram vagas em 2021

Fortaleza: 27.172 Juazeiro do Norte: 4.512 Caucaia: 2.538 Eusébio: 2.478 Maracanaú: 2.417 Itapipoca: 1.638 Quixeramobim: 1.289 Horizonte: 1.255 Brejo Santo: 958 Pereiro: 728

Resultado de agosto

O mercado de trabalho formal do Ceará ganhou, em agosto, 16.507 mil novas vagas de emprego.

O resultado leva o mercado de trabalho local a retomar o patamar pré-pandemia e é o maior número mensal desde o início da série histórica do Caged, em 1992, apesar de os dados produzidos até 2019 terem algumas ressalvas metodológicas em relação aos produzidos a partir de 2020, conforme a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Entre os municípios, mais uma vez o destaque fica com Fortaleza, responsável pela criação de 7,7 mil postos de trabalho.

Confira as 10 cidades que mais geraram vagas em agosto

Fortaleza: 7.785

Sobral: 1.324

Caucaia: 949

Juazeiro do Norte: 910

Eusébio: 545

Horizonte: 325

Icapuí: 322

Maracanaú: 310

Barbalha: 293

Itapipoca: 239

Atividades

O setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado positivo do Ceará em agosto, com a geração de 7,8 mil vagas de emprego formais. Em seguida, aparece a indústria, com 3,5 mil vagas; comércio, com 2,5 mil; construção, com 1,8 mil e a agropecuária, com geração de 725 postos.

Perfil

As vagas lançadas no mercado de trabalho cearense em agosto deste ano foram ocupadas, em maior parte, por homens (9,7 mil), enquanto as mulheres foram minoria (6,7 mil).

As contratações realizadas no oitavo mês do ano se concentraram entre os candidatos com ensino médio completo (11,3 mil) e com idade entre 18 e 24 anos, com 7,2 mil.

