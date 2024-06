Quina de São João: saiba como funciona o sorteio dos R$ 220 milhões

O sorteio da Quina de São João 2024 está chegando e o vencedor ganhará o prêmio de aproximadamente R$ 220 milhões. A loteria é uma versão especial da Quina em comemoração ao Dia de São João.

Neste ano, o sorteio será realizado no próximo sábado (22), dois dias antes da data em que é celebrado o Dia do São João. A seguir, confira mais informações de como funciona a loteria.

COMO FUNCIONA A QUINA DE SÃO JOÃO

A Quina de São João é uma edição comemorativa da Quina, modalidade da realizada pela Caixa Econômica Federal que premia aqueles que acertarem os cinco números sorteados. Os jogadores devem escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis.

Quem acertar a partir de dois números já concorre a prêmios. Além disso, o sorteio especial não acumula. Ou seja, caso ninguém acerte os cinco números, o prêmio será dividido entre aqueles que acertarem quatro dezenas.

Como apostar na Quina de São João

Para apostar na Quina de São João 2024, basta ir a qualquer casa lotérica do País ou por meio do app Loterias Caixa e no site Loterias Caixa, até as 19h do dia do sorteio, 22 de junho. A aposta custa R$ 2,50 para um jogo com 5 dezenas.

Para participar do sorteio, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Além disso, com a Surpresinha o apostador pode deixar para o sistema escolher os números. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.