Feirão oferta mais de 700 vagas de emprego em supermercados do Ceará; veja como participar

Teve início nesta quarta-feira (26) o Feirão Mais Trabalho Ceará - Supermercados, uma ação realizada através de parceria entre a Secretaria do Trabalho (SET), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) e o Programa Ceará Sem Fome.

Ao todo, são ofertadas 752 vagas de emprego, com oportunidades para açougueiro, aprendiz, assistente de compras, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, balconista de frios, repositor de horti, operador de caixa, repositor de salão, serviços gerais, vigia e prevenção de perdas, dentre outras.

As ações acontecem nas Unidades do IDT de todo o Estado até o preenchimento das vagas. Para se candidatar, basta comparecer aos locais portando documento de identidade e carteira de trabalho.

Beneficiários do Ceará Sem Fome

A iniciativa faz parte do Eixo 3 do programa Ceará Sem Fome, que visa qualificar e incluir os beneficiários do programa, com o intuito de garantir a autonomia financeiras das famílias assistidas. Mas, apesar de priorizar a inclusão desse público, todos os trabalhadores podem participar.

"Além das mais de 750 vagas focadas em supermercados, o IDT oferece hoje mais de 2.700 vagas para todos os outros setores. Então, o trabalhador cearense que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou a oportunidade do primeiro emprego pode procurar uma unidade do IDT mais próxima que vai ter uma equipe preparada para lhe acolher e orientar para uma vaga no seu perfil", disse o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana.