Carmais Seminovos prorroga maior ação de vendas nesta sexta (28) e sábado (29)

Após o sucesso do primeiro fim de semana, a Carmais Seminovos anuncia a prorrogação do Mega Feirão, que terá continuidade na sexta-feira (28) das 8h às 18h, e sábado (29), das 8h às 16h, na unidade da Av. Barão de Studart, 1846-B. Com mais de 500 opções de seminovos no estoque, o evento oferece diversas vantagens para os clientes, como entrada zero, taxa de transferência grátis e tanque cheio para negócios fechados no local. Os clientes também têm opção de financiar com primeira parcela para 90 dias.

“O segundo fim de semana será uma nova chance para os clientes que não puderam comparecer ao primeiro dia de saldão. As ofertas continuam, com modelos para todos os públicos e preço abaixo da Fipe em até 20 mil reais. A Carmais Seminovos está a postos para conquistar a clientela e realizar o sonho do carro próprio, com o preço acessível que um seminovo tem”, comenta o gerente-geral de Seminovos, Rubens Félix.

Para proporcionar a melhor experiência, a concessionária ainda terá comidas e bebidas à vontade durante o sábado para todos os clientes.

A Carmais Seminovos é uma das maiores concessionárias de seminovos do Ceará, com mais de 10 anos de experiência no mercado. A empresa oferece ampla variedade de veículos seminovos com garantia e laudo cautelar, além de condições de pagamento facilitadas e atendimento personalizado.

Serviço

Mega Feirão Carmais Seminovos

Data: 28 e 29 de junho de 2024

Horário: Dia 28/jun das 8h às 18h e 29/jun das 8h às 16h

Local: Av. Barão de Studart, 1846-B

Informações: