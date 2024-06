Voltado para pessoas 44 +, plano de saúde Best Senior chega a Fortaleza

O mercado de planos de saúde em Fortaleza ganha uma nova marca, o Best Senior, especializado em atender pessoas com 44 anos ou mais. A operadora chega à capital cearense com a missão de oferecer um plano de saúde completo, sem coparticipação e com atendimento de excelência na Rede Oto, uma das maiores redes de hospitais 100% particulares do estado.

A Rede Oto, pertencente do Grupo Kora, coloca à disposição dos beneficiários do Best Senior mais de 715 leitos de internação, 40 Centros Cirúrgicos, 211 UTI'S e 04 pronto socorro 24hs. No total, são cinco unidades hospitalares da rede, localizadas em pontos estratégicos de Fortaleza e Caucaia (Região Metropolitana). São elas:

Oto Aldeota - antigo Hospital Otoclinica

Oto Meireles - antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica

Oto Santos Dumont - antigo Hospital São Mateus

Oto Sul

Oto Caucaia

"Nossa proposta é oferecer um plano de saúde que compreenda as necessidades específicas dessa faixa etária, principalmente com a terceira idade, com serviços que priorizam a prevenção, o atendimento especializado e a qualidade de vida”, afirma Jumar Canedo, diretor do Best Senior. “Estamos entusiasmados em trazer essa nova abordagem para Fortaleza e atender a um público que muitas vezes fica desassistido nos planos tradicionais para quem tem 44 anos ou mais anos”, observa o gestor.

Legenda: O Best Senior oferece uma linha de cuidados completa, que inclui atendimento humanizado e personalizado Foto: divulgação

Um dos diferenciais do Best Senior é o plano sem coparticipação, que oferece aos beneficiários a tranquilidade de não ter que pagar valores extras por consultas, exames e internações. Além disso, a empresa realiza um estudo de aproveitamento de carências, ou seja, clientes de outras operadoras podem migrar para o Best Senior, sem cumprir novas carências.

A partir de julho, o plano de saúde Best Senior terá uma nova sede e clínica própria com mais de 600 m², localizada na Av. Desembargador Moreira, 1940, bairro Aldeota, Fortaleza - CE, CEP 60170-002.

“Além dos serviços oferecidos nos hospitais e clínicas OTO, os clientes da Best Senior poderão usufruir de nossa nova sede, que contará com uma clínica moderna e ampla”, destaca o diretor do Best Senior.

De acordo com o gestor, a nova estrutura da Best Senior oferecerá:

Sala de fisioterapia

Consultórios

Sala de curativos

Atendimento e relacionamento com clientes

Vendas

Recepção ampla

Coffee lounge

Vagas para estacionamento

Essa nova unidade está preparada para proporcionar um atendimento ainda mais completo e confortável aos clientes.

Legenda: No total, são cinco unidades hospitalares da rede, localizadas em pontos estratégicos de Fortaleza e Caucaia (Região Metropolitana). Foto: divulgação

Para completar a experiência dos clientes, o Best Senior oferece uma linha de cuidados completa, que inclui atendimento humanizado e personalizado, com uma equipe de profissionais experientes, e programas de prevenção e acompanhamento de doenças crônicas. O preço do plano é a partir de R$ 629,90 (valor do plano Essencial com enfermaria, na faixa etária entre 44 a 48 anos), variando conforme a idade do beneficiário e o tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento).

O Best Senior está se consolidando em todo o Brasil, e o Ceará é o terceiro estado a receber a operadora, após Espírito Santo e Tocantins. As próximas expansões serão para Mato Grosso e Brasília, a capital federal. A empresa acredita que o mercado cearense tem grande potencial e está investindo para oferecer o melhor atendimento possível aos seus clientes na região.

Para mais informações: