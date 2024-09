Fundos Imobiliários: O jeito fácil e barato de investir em imóveis

Sabe aquele sonho de ter vários imóveis alugados e viver de renda? Eu também já tive esse sonho – e até tentei alugar meu primeiro imóvel, mas a dor de cabeça foi tanta que eu logo desisti.

Se no mercado tradicional eu não tive tanta sorte com meus inquilinos, nos investimentos a realidade foi diferente: desde 2018 eu recebo aluguéis todos os meses, sem falta – e sem precisar me preocupar em administrar tudo.

O que são os FIIs?

Os FIIs funcionam como um grupo de investidores que reúnem para investir em imóveis (ou investimentos ligados a imóveis).

Pensa assim: eu não tenho 50 milhões disponíveis agora para comprar participações em 17 shoppings espalhados em todas as regiões do Brasil. Mas, se eu me juntar com outros investidores, juntos podemos reunir esse valor e comprar as participações, ganhando os aluguéis (ou uma parte deles) que o dono dos shoppings recebe dos lojistas.

Você não precisa de muito dinheiro para começar

Se para comprar os shoppings do exemplo anterior eu precisaria de 50 milhões de reais, com FIIs a figura muda totalmente.

Hoje, com pouco mais de R$ 100,00 (cem reais) você pode comprar uma cota do VISC11 ou XPML11 e se tornar sócio de dois dos maiores fundos imobiliários de shoppings da nossa bolsa.

Existem na bolsa inclusive os FII’s conhecidos como “Base 10”. Eles são chamados assim porque suas cotas custam por volta dos R$ 10,00 (10 reais).

Diversificação de riscos

Uma vantagem interessante dos FIIs é a diversificação. Quando você compra um imóvel tradicional, todo seu investimento está concentrado ali. Se algo der errado com o imóvel, o seu prejuízo pode ser grande.

Nos FIIs, seu investimento é distribuído em vários imóveis ao mesmo tempo. Se um imóvel der problema, os outros podem compensar. É aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta.

Renda mensal

Outro ponto positivo dos FIIs é a possibilidade de receber renda mensal. Os fundos distribuem regularmente os rendimentos dos aluguéis para os investidores. E tem mais: para pessoas físicas, esse dinheiro é isento de Imposto de Renda!

Isso é bem diferente do aluguel tradicional, onde você pode ter que pagar até 27,5% de IR sobre o valor recebido.

Gestão profissional

Investir em FIIs também significa não ter que se preocupar com a administração dos imóveis. Nada de dor de cabeça com inquilinos atrasando aluguel ou problemas de manutenção.

Os FIIs são geridos por gestores profissionais que cuidam de tudo para você. A sua única preocupação será acompanhar o desempenho do fundo e decidir o que fazer com os rendimentos.

Riscos e cuidados

Claro que, como em qualquer investimento, existem riscos. O valor das cotas dos FIIs pode subir e descer, dependendo do mercado. E nem todos os fundos são iguais - alguns podem ter desempenho melhor que outros.

Por isso, é importante estudar bem antes de investir. Analisar o histórico do fundo, a qualidade dos imóveis que ele possui e a reputação da gestora são passos importantes antes de tomar uma decisão.

Os números mostram que os FIIs estão ganhando cada vez mais adeptos. Nos últimos anos, a quantidade de investidores nesse tipo de fundo mais que dobrou.

Isso mostra que muita gente está descobrindo essa forma de investimento e vendo vantagens nela.

Considere investir em FII’s

Os Fundos Imobiliários estão mudando a forma como as pessoas investem no mercado imobiliário brasileiro.

Além de oferecer uma maneira mais acessível e diversificada de investir em imóveis, eles possuem outras vantagens interessantes (como a gestão profissional e aos rendimentos isentos de imposto).

Quem sabe os FIIs não são uma boa opção para você começar a construir seu próprio "império imobiliário"? Ou pelo menos para ter uma renda extra todo mês. Vale a pena dar uma olhada!

