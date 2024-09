O preço do dinheiro fácil: entenda como evitar cair em golpes

Imagine acordar numa manhã e descobrir que todas as suas economias desapareceram num piscar de olhos. Parece filme de terror, não é? Pois é, mas para muita gente, isso virou realidade. E o vilão da história? Aquele influenciador que você seguia e achava o máximo.

Nos últimos dias, o caso da influenciadora Deolane Bezerra sacudiu as redes sociais. Acusada de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e apostas ilegais, Deolane foi parar atrás das grades junto com a mãe. E não estamos falando de trocados, não. O esquema teria movimentado mais de R$ 2 bilhões! Isso mesmo, com "B" de brutal.

Mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo! Esse caso é só a ponta do iceberg de um problema muito maior: a influência que algumas dessas celebridades digitais têm sobre nossas carteiras.

O canto da sereia

Pense comigo: você abre o Instagram e dá de cara com seu influenciador favorito ostentando carrões, viagens de luxo e uma vida que parece saída de um filme. Aí vem a pergunta: "Quer saber como eu consegui tudo isso?". E lá vamos nós, pescados pela curiosidade e pelo desejo de ter uma vida assim.

O problema é que, muitas vezes, o caminho para essa suposta riqueza passa por investimentos arriscados, apostas online ou até esquemas de pirâmide disfarçados. E quem paga o pato? Aqueles que, deslumbrados, jogam suas economias num poço sem fundo.

Histórias reais, prejuízos reais

Arianny Rosa, 31 anos, foi uma dessas pessoas. Ela afirma que perdeu mais de 300 mil reais em um site de apostas. Ela deu entrada em uma ação judicial no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pedindo ressarcimento às celebridades que a influenciaram: Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia.

Essa história se repete mais do que gostaríamos. Segundo um estudo recente, 70% dos brasileiros estão preocupados com suas finanças. Mas, ironicamente, muitos ainda caem em armadilhas por falta de conhecimento financeiro básico.

Educação financeira: o escudo que precisamos

Não dá para culpar só os influenciadores. Eles são parte do problema, mas a raiz está na falta de educação financeira. É como dar um carro para alguém que nunca aprendeu a dirigir - o acidente é questão de tempo.

A boa notícia?

Nunca foi tão fácil aprender sobre finanças. Existem cursos online gratuitos, canais no YouTube de especialistas sérios e até aplicativos que ensinam a investir de forma responsável.

Eu mesmo ensino de forma gratuita todos os dias nas minhas redes sociais sobre investimentos. Tiro dúvidas de seguidores no Instagram, faço vídeos sobre diversos temas no YouTube e respondo caixinhas de perguntas no TikTok e Kwai.

Hoje, na era da internet, só não aprende mesmo quem não quer. O segredo é buscar informação de qualidade e, principalmente, desconfiar de promessas milagrosas.

Como evitar cair em golpes

Seja cético: se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Pesquise: Antes de investir em qualquer coisa, investigue a fundo. Se necessário, busque ajuda profissional: um consultor financeiro pode ser seu melhor amigo nessas horas. Eduque-se: quanto mais você entender sobre dinheiro, menos chances terá de cair em armadilhas.

No fim das contas, não existe dinheiro fácil. O verdadeiro sucesso financeiro é construído com conhecimento, planejamento e, sim, um pouco de paciência. Pode não ser tão glamouroso quanto um post no Instagram, mas é muito mais seguro - e real.

Lembre-se: seu futuro financeiro é importante demais para ser confiado a um estranho na internet, por mais carismático que ele seja. Cuide do seu dinheiro como cuida dos seus sonhos - com carinho e responsabilidade.

