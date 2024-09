Exportações de calçados do Ceará ganham espaço na Sérvia e no Uruguai; veja resultados por país

O envio de calçados produzidos no Ceará ao exterior caiu no ano de 2024 na comparação com 2023, mas alguns países têm se destacado na compra do produto cearense. Levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal (Secex) de janeiro a agosto mostram relevantes avanços da Sérvia, Uruguai e Alemanha.

Apesar de não serem os principais compradores de calçados cearenses, esses países apresentaram crescimentos de mais de 100% em número de pares. Neste ano, a importação de calçados cearenses pela Sérvia avançou 594,6% em número de pares e 496,8% em valores, totalizando US$ 2,19 milhões. Os números levam em consideração o comparativo com janeiro a agosto de 2023.

O Uruguai, por sua vez, importou 114,2 mil pares de calçados cearenses em 2024 até agosto, crescimento de 288,2% ante igual período de 2023. Os envios somaram US$ 1,52 milhão, alta de 169,7% ante a cifra do ano passado.

A Alemanha recebeu 694,6 mil calçados cearenses neste ano, crescimento de 167,7% na comparação com igual período do ano passado. Em valores, foram US$ 2,2 bilhões, alta de 98,6% em relação ao volume exportado pelo Ceará para o país europeu em 2023.

Apesar dos robustos crescimentos de Sérvia, Uruguai e Alemanha, os países com os maiores volumes de importação dos calçados cearenses são Argentina, Estados Unidos, Colômbia, França e Paraguai.

Queda nos envios para Argentina

A Argentina, importante parceiro comercial do Ceará e do Brasil em vários outros produtos, comprou em 2024 1,5 milhão de pares de calçados cearenses - menos da metade do total de pares que o país vizinho comprou do Estado em 2023 (3,1 milhões). Em valores, foram US$ 28,4 milhões em 2024.

Os resultados da Argentina contribuíram para a retração nas exportações de calçados do Ceará.

21% foi a porcentagem de queda, com 19,6 milhões de pares em 2024 contra 24,9 mil no ano anterior. Em valores, a retração foi de 27,3%, com US$ 134,4 milhões neste ano contra US$ 184,9 milhões no ano de 2023.

Dos 20 mais importantes países consumidores do produto cearense, apenas quatro apresentaram crescimento em número de pares. Todos os outros tiveram queda, sendo as mais expressivas nas importações feitas por Bolívia, Argentina, Chile e Espanha (em número de pares).

Segundo maior exportador do Brasil

O Ceará é o segundo maior exportador de calçados do Brasil, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. A queda no Estado teve impacto nos resultados do Brasil, cujo saldo da balança comercial caiu 30% neste ano até agosto. As exportações caíram 22,4% e as importações subiram 12,1%.

Os envios do Brasil somaram 63,87 milhões de pares e US$ 654,78 milhões. As importações somaram 23,94 milhões de pares e US$ 300,44 milhões, incremento de 12,1% em volume e queda de 5,1% em receita no comparativo com intervalo correspondente do ano passado. O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, reforçou que os números na Argentina “vem puxando as exportações brasileiras de calçados para baixo”.

“Estamos vivendo um período de baixo consumo internacional. E este consumo menor vem sendo absorvido pelos produtores asiáticos, em especial da China, que depois das rígidas políticas para contenção da Covid-19 voltou ao mercado de forma bastante agressiva”, explica o dirigente.

