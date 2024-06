Quina de São João: saiba até que horas pode apostar no concurso

As apostas da Quina de São João podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto presencialmente como online. No sorteio que ocorre neste sábado (22) o prêmio estimado é de R$ 220 milhões.

Para jogar online, é necessário entrar no portal das Loterias Caixa ou então ter o App Loterias Caixa no celular, tanto Android quanto Apple.

Veja também Negócios Quina de São João: saiba quanto paga a quadra do jogo Negócios Quina de São João: veja passo a passo de como jogar online

Confira como jogar online na Quina de São João:

Escolha a quantidade de jogos

Faça o cadastro ou realize o login

Selecione "bolão Caixa"

Escolha o bolão mais conveniente ou busque por um bolão em uma loteria específica

Selecione a cota desejada, finalize a compra e pague com Pix ou cartão de crédito

Pelo site, há uma tarifa de serviço de 35% sobre o valor da cota.

QUINA DE SÃO JOÃO

É possível apostar na Quina de São João 2024, até as 19h do dia do sorteio, 22 de junho. Para isso, basta ir a qualquer casa lotérica do País ou por meio do app Loterias Caixa e no site Loterias Caixa. A aposta custa R$ 2,50 para um jogo com 5 dezenas.

Para participar do sorteio, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Além disso, com a Surpresinha o apostador pode deixar para o sistema escolher os números. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.