Porto de Fortaleza terá nova área concedida à iniciativa privada

Após iniciar o processo de arrendamento de áreas do Porto de Fortaleza à iniciativa privada no ano passado, a Companhia Docas do Ceará (CDC) iniciou negociações para licitar nova área do terminal marítimo.

A nova área a ser licitada será a chamada MUC 05, que conta com 35 mil metros quadrados e movimenta granéis sólidos minerais, como clínquer e coque de petróleo.

Conforme prevê o projeto de licitação, está prevista que a futura arrendatária do local tenha expertise em movimentar cargas do tipo e, também, invista na infraestrutura do MUC 05.

Entre as contrapartidas esperadas, está a construção de um novo armazém de 10 mil m². Atualmente, o armazém tem 6 mil m².

Ao longo dessa semana, uma comitiva do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) esteve em Fortaleza para se reunir com a CDC e fazer visita técnica ao Porto de Fortaleza.

Legenda: Comitiva do Ministério dos Portos e Aeroportos fez visita técnica ao Porto de Fortaleza para dar vazão ao projeto de arrendamento de nova área do terminal em 2026 Foto: Companhia Docas do Ceará / Divulgação

O investimento faz parte do Programa de Arrendamentos Portuários do Governo Federal. A expectativa da pasta é que o arrendamento do MUC 05 seja realizado em 2026. Além de melhorar a infraestrutura do Porto de Fortaleza, o investimento trará receitas fixas à CDC e faz parte do Programa de Arrendamentos Portuários do Governo Federal.