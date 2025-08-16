Diário do Nordeste
Porto de Fortaleza terá nova área concedida à iniciativa privada

Companhia Docas do Ceará abriu negociações com o Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal (MPOR) para mais uma área ser arrendada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:49)
Negócios
Nova área do Porto de Fortaleza será arrendada pela iniciativa privada em 2026
Legenda: Nova área do Porto de Fortaleza será arrendada pela iniciativa privada em 2026
Foto: Companhia Docas do Ceará / Divulgação

Após iniciar o processo de arrendamento de áreas do Porto de Fortaleza à iniciativa privada no ano passado, a Companhia Docas do Ceará (CDC) iniciou negociações para licitar nova área do terminal marítimo.

A nova área a ser licitada será a chamada MUC 05, que conta com 35 mil metros quadrados e movimenta granéis sólidos minerais, como clínquer e coque de petróleo.

Conforme prevê o projeto de licitação, está prevista que a futura arrendatária do local tenha expertise em movimentar cargas do tipo e, também, invista na infraestrutura do MUC 05.

Entre as contrapartidas esperadas, está a construção de um novo armazém de 10 mil m². Atualmente, o armazém tem 6 mil m².

Ao longo dessa semana, uma comitiva do Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) esteve em Fortaleza para se reunir com a CDC e fazer visita técnica ao Porto de Fortaleza. 

Comitiva do Ministério dos Portos e Aeroportos fez visita técnica ao Porto de Fortaleza para dar vazão ao projeto de arrendamento de nova área do terminal em 2026
Legenda: Comitiva do Ministério dos Portos e Aeroportos fez visita técnica ao Porto de Fortaleza para dar vazão ao projeto de arrendamento de nova área do terminal em 2026
Foto: Companhia Docas do Ceará / Divulgação

O investimento faz parte do Programa de Arrendamentos Portuários do Governo Federal. A expectativa da pasta é que o arrendamento do MUC 05 seja realizado em 2026. Além de melhorar a infraestrutura do Porto de Fortaleza, o investimento trará receitas fixas à CDC e faz parte do Programa de Arrendamentos Portuários do Governo Federal.

