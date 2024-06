Com R$ 50 milhões no caixa, Docas modernizará o Mucuripe

Ao falar ontem para 20 empresários da agropecuária do Ceará, o engenheiro Lúcio Ferreira Gomes, presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), revelou que a empresa, cujo acionista majoritário é o governo da União, tem R$ 50 milhões no seu caixa com os quais executará um plano estratégico que prevê, entre outras coisas, o aumento da profundidade da bacia de evolução do Porto do Mucuripe, cuja movimentação de cargas alcançou, no ano passado, 4,5 milhões de toneladas.

De acordo com Lúcio Gomes, a Estação de Passageiros do terminal portuário de Fortaleza está hoje bastante deteriorada, mas passará profundas reformas pela empresa que, recentemente, venceu a licitação para o seu arrendamento. Essa reforma deverá começar nas próximas semanas, pois a temporada de cruzeiros marítimos será iniciada em outubro.

Ouvido com muita atenção pelos agropecuaristas, alguns dos quais são usuários do Porto do Mucuripe, o presidente da CDC desfiou um rosário de informações, como as seguintes:

Para reforçar o trabalho da Polícia Federal, da Receita Federal e da Fiscalização Agropecuária, a CDC ampliou de um para três o número de scanners, que, por Raio-x, examina o conteúdo dos contêineres que desembarcam e embarcam no Mucuripe;

A CDC está chamando empresas de tecnologia interessadas em implementar um programa cujo objetivo é o de por fim ao constante congestionamento de caminhões diante dos portões de acesso à área do cais do porto e à do seu retroporto;

Está em processo de licitação a aquisição de 304 novas e modernas câmeras de vigilância para melhorar a segurança interna e externa de toda a área do Porto de Fortaleza. As câmeras hoje existentes têm mais de 10 anos de uso, ou seja, de tecnologia ultrapassada;

O terminal de contêineres do Porto do Mucuripe está hoje sob gestão da empresa francesa CMA Terminals, que tem um contrato transitório com validade de seis meses (contra a qual há muitas reclamações de importadores, exportadores e dos despachantes aduaneiros, como esta coluna já informou). Neste momento, há em curso – segundo Lúcio Gomes – uma discussão sobre um novo e definitivo contrato para o arrendamento do terminal de contêineres. A presidência da CDC espera que, “pelo menos, duas empresas participem da licitação” (mas no universo portuário a informação de que dispõe esta coluna dá conta de que a mesma CMA Terminals deverá ganhar novamente a licitação);

Quem vencer a licitação terá de instalar 1.200 tomadas de energia elétrica para os contêineres frigoríficos que transportam as frutas produzidas no Ceará e no Rio Grande do Norte e até no Polo Fruticultor Petrolina-Juazeiro. Hoje, há 680 tomadas, o que é muito pouco para as necessidades dos exportadores de frutas, cuja safra começa no fim de agosto e se prolongada até fevereiro de cada ano;

Em 2023, o Porto do Mucuripe movimentou 4,54 milhões de toneladas de mercadorias, um incremento de 5,9% em relação ao ano anterior de 2022;

O Mucuripe é o principal porto brasileiro movimentador de trigo. No ano passado, o terminal movimentou 1,03 toneladas de trigo, mais do que as 897,8 mil toneladas movimentadas no Porto de Santos, o maior da América Latrina;

O faturamento da CDC, em 2023, alcançou R$ 126,6 milhões, metade dos quais veio da movimentação de granéis líquidos (combustíveis em quase sua totalidade); 25% de graneis sóloidos (principalmente trigo), 14% de carga geral e o restante de outras cargas;

O lucro da CDC no ano passado foi de R$ 36,6 milhões. O deste ano é estimado em R$ 5 milhões;

A CDC está contratando um estudo para a realização de batimetria em toda a bacia de evolução do Porto do Mucuripe. Esse estudo identificará as áreas da bacia que terão obras de aprofundamento do calado;



O terminal de grãos do Porto do Mucuripe, operado pela Tergran, criada e administrada pela associação dos moinhos de trigo M. Dias Branco, J. Macedo e Jereissati, registra uma alta produtividade, e isto é fruto de investimentos que a empresa tem feito, como os de aprofundamento do seu calado, em execução;

A operação de recepção e assistência aos navios de cruzeiro não deu nem dá lucro à CDC. Por isto mesmo, ele está sendo repassado à iniciativa privada. A empresa ganhadora da recente licitação vai fazer investimentos para recuperar e modernizar a Estação de Passageiros do Mucuripe, que está deteriorada – o sistema de ar-condicionado e as escadas rolantes não funcionam, os vidros de sua fachada caíram e quebraram e o próprio edifício já apresenta visíveis sinais de oxidação, consequência da ação da maresia ao longo do tempo;

Por fim, Lúcio Gomes fez uma revelação que surpreendeu: a CDC tem 63 empregados efetivos, dos quais 47 estão já aposentados, mas mantendo-se no serviço. A empresa está fazendo, agora, a contratação de mais 37 guardas portuários, cujo quadro conta hoje com apenas 20 desses profissionais.