Sindienergia-CE volta da Europa impressionado com energia solar

Durante a semana de 18 a 21 deste mês, o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia) realizou uma Missão Empresarial À Europa, visitando empresas e instituições na Alemanha e na Áustria.

O foco maior da missão foi sua participação na Intersolar Munique, principal feira da indústria global de energia solar, na qual seus integrantes se surpreenderam com novos materiais e novas tecnologias que estão levando para baixo o custo dos projetos de geração solar fotovoltaica.

Sob o comando do presidente do Sindienergia, Luis Carlos Queiroz, o time cearense foi integrado por diretores e associados da entidade. O Centro Internacional de Negócios da FIEC (CIN) organizou a viagem.

No primeiro dia da missão, terça-feira, 18, o grupo visitou a Fronius, empresa austríaca líder global em tecnologia de soldagem por arco e inversão solar. Fundada em 1945, a empresa conta com hoje mais de 5 mil funcionários em todo o mundo, inclusive no Brasil, e atua em três áreas principais: energia solar, armazenamento e e-mobility.

Liderada pela terceira geração da família, a Fronius tem se reinventado e buscado acompanhar as novas tecnologias que vão surgindo no mercado, a exemplo do armazenamento de energia, e liderar um setor concorrido e repleto de gigantes.

“Desde sua fábrica austríaca, a Fronius exporta para vários países do mundo, priorizando fornecedores europeus, valorizando a região e os países vizinhos, não se rendendo, por exemplo, a mercados atrativos, como o chinês. Da visita à Fronus, ficaram várias lições e bom aprendizado para nós que integramos o mercado”, como disse à coluna o presidente Luís Carlos Queiroz, ao dar notícias sobre a missão empresarial.

Ao longo dos dias seguintes, a comitiva do Sindienergia participou da Intersolar Summit e visitou empresas e startups no evento, conhecendo os mais recentes avanços, produtos e tecnologias que estão impulsionando a transição energética.

Outras empresas visitadas foram a SMA Solar, a Apollo Power, a Solar Materials, a Max Solar e a Siemens.

Um dos destaques que surpreenderam positivamente o grupo foi uma tendência que a startup Solar Materials já está executando e que time cearense avaliou ser de grande importância para o mercado brasileiro: a reciclagem de módulos solares.

“Muito se fala em geração de energia renovável, geração solar, mas precisamos pensar na cadeia produtiva como um todo. Assim, após a vida útil dos módulos solares, temos de pensar como esse material deve retornar corretamente para o meio ambiente. Essas e outras tendências iremos apresentar, agora, aos nossos associados”, informou afirmou Luís Carlos Queiroz.

Outro ponto de referência da programação da missão foi a visita ao telhado do Centro de Eventos onde ocorreu a Intersolar, na cidade de Munique. Lá, está instalado o primeiro sistema solar fotovoltaico de 1MW da Europa, implantado há 27 anos. E o mais surpreendente: com poucos painéis trocados, o que revela uma vida útil surpreendente.

A Comitiva do Sindienergia cumpriu agenda ainda no Consulado do Brasil em Munique, onde os membros da comitiva foram recebidos pelo cônsul geral, Paulo Roberto da Costa Pacheco, e com a membro da organização da Intersolar, Gioia Müller-Russo, com a qual já deixaram agendada uma nova reunião de estreitamento de parceria, em agosto, na Intersolar São Paulo.

“Concluímos mais uma experiência extremamente exitosa na Europa, mais especificamente na Alemanha, berço das energias renováveis. Foram dias de muita atualização, networking e comprovação de que a transição energética é uma grande realidade global e que o Ceará é um potencial parceiro desses países e negócios. O Sindienergia fica extremamente feliz por servir de elo de ligação do nosso Estado com o mundo, fomentando parcerias de sucesso junto com a nossa Federação das Indústrias (Fiec) e o Governo do Estado. Com certeza, trouxemos na bagagem, para partilhar, muita inovação, experiências valorosas e uma energia contagiante para seguir com os nossos projetos em andamento, como o Proenergia Summit 2024, que ocorrerá em setembro próximo”, finalizou o presidente do Sindienergia, entidade que celebrou 23 anos de fundação no último dia 21.