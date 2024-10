Por que as vendas de imóveis em Caucaia cresceram em 2024? Entenda

A cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, desponta como a segunda cidade com maior representatividade no mercado imobiliário. As vendas de imóveis residenciais no município cresceram 70% em setembro.

Foi o maior crescimento entre as cidades da Grande Fortaleza, segundo o balanço do mercado imobiliário do terceiro trimestre realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE).

Em Maracanaú, o crescimento nas vendas foi de 23,6% em setembro. A evolução na comercialização de imóveis foi mais tímida em Eusébio (3,8%) e Aquiraz (2,6%).

Caucaia já vinha apresentando resultados positivos desde o início do ano e fechou o primeiro semestre com o maior número de unidades verticais vendidas, em relação às outras cidades da RMF.

O município se destaca no mercado imobiliário por atrair o interesse de públicos de diferentes grupos econômicos, destaca Patriolino Dias, presidente do Sinduscon-CE.

“Caucaia tem dois grupos que cresceram bastante as vendas: habitações de interesse social, ligadas ao programa Minha Casa, Minha Vida, e imóveis de segunda moradia na Praia do Cumbuco”, afirma.

As vendas do Minha Casa, Minha Vida crescem pela atratividade da taxa de juros, além do incentivo do programa Entrada Moradia Ceará, segundo o executivo. Já em relação aos imóveis de segunda moradia, Caucaia se destaca pela prática de kitesurf.

INTEGRAÇÃO COM A CAPITAL

O geógrafo Alexandre Queiroz Pereira, membro da Rede Observatório das Metrópoles, explica que cidades integradas ao polo metropolitano são atrativas porque ainda têm grandes reservas de terra a venda, com preços mais baixos que na Capital.

O preço médio do m² em Caucaia é de R$ 7.260 para residenciais verticais e R$ 5.400 para horizontais. A cidade fica atrás apenas de Aquiraz, que tem m² avaliado em média R$ 10.614 para unidades verticais.

Já em Fortaleza, os residenciais verticais são vendidos a uma média de R$ 11.783 por m² - sem considerar os imóveis de padrão econômicos, dos programas habitacionais.

“Aquelas famílias que não necessariamente moram, trabalham nessas cidades e que trabalham em fortaleza, que é muito comum, veem nessas áreas, em Caucaia, por exemplo, um lugar onde elas podem comprar imóveis mais baratos”, explica Pereira.

Ele chama atenção para a grande área disponível em Caucaia, como, por exemplo, na praia de Icaraí, que tem grande estoque de imóveis desocupados em virtude da erosão costeira.

“Há ainda o lançamento de uma nova forma de morar nesses mega loteamentos, chamam de 'smart city', que, na verdade são lotes bem estruturados, com algumas construções inovadoras. Isso impulsiona a venda, o comércio”, aponta.

O geógrafo ressalta que Caucaia é o segundo município mais populoso do Ceará e tem uma longa trajetória de integração com Fortaleza, iniciada pela construção dos conjuntos habitacionais na década de 1970.