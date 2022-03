PIS/Pasep: mais de 1,6 milhão de trabalhadores foram incluídos após reprocessamento de dados

Mais de 1,671 milhão de trabalhadores foram incluídos recentemente no pagamento do abono salarial PIS/Pasep (ano-base 2020) após reprocessamento da Dataprev, junto a Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), os pagamentos dos beneficiários que tiveram os dados analisados e foram habilitados estão previstos para estas terça e quinta-feiras:

Dia 29: receberão os trabalhadores que, no calendário regular, deveriam ter recebido em fevereiro;

Dia 31: receberão os trabalhadores com pagamento previsto para março.

Os valores ficam disponíveis em conta-corrente ou poupança da Caixa ou Caixa Tem, para o caso do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do Pasep. Quem não for cliente dos bancos poderá sacar o benefício no guichê.

PIS 2022

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 08/02;

Nascidos em fevereiro: 10/02;

Nascidos em março: 15/02;

Nascidos em abril: 17/02;

Nascidos em maio: 22/02;

Nascidos em junho: 24/02;

Nascidos em julho: 15/03;

Nascidos em agosto: 17/03;

Nascidos em setembro: 22/03;

Nascidos em outubro: 24/03;

Nascidos em novembro: 29/03;

Nascidos em dezembro: 31/03;

Data final para saque: 29/12;

Pasep 2022

Final da inscrição 0-1: Recebem a partir de 15/02;

Final 2-3: 17/02;

Final 4: 22/02;

Final 5: 24/02

Final 6: 15/03;

Final 7: 17/03;

Final 8: 22/03;

Final 9: 24/03;

Data final para saque: 29/12.

O novo calendário saiu após muita expectativa por parte dos trabalhadores depois do adiamento dos pagamentos no ano passado, em medida tomada pelo Governo Federal.

Como consultar o Pis pelo CPF?

Com o CPF em mãos, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site “Meu INSS”;

o site “Meu INSS”; Clique em “Entrar”;

em “Entrar”; Caso não tenha cadastro , a plataforma vai pedir que faça um. Para isso, basta preencher os campos, com CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado;

, a plataforma vai pedir que faça um. Para isso, basta preencher os campos, com CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado; Após o cadastro, digite o número do seu CPF e a senha;

o número do seu CPF e a senha; Pronto, faça a consulta do PIS online.

Quem tem direito?

Quem recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês com carteira assinada (CLT) e trabalhou por, pelo menos, 30 dias, no ano de 2020.

É preciso também estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos, com informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como saber se tenho direito ao PIS?

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da Caixa

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Quanto vou receber?

No máximo, trabalhador pode receber um salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, é paga uma quantia proporcional ao período trabalhado.

Como sacar?

Tradicionalmente, a Caixa deposita automaticamente o dinheiro do PIS nas contas dos clientes. Há a opção de receber em qualquer agência da Caixa, com apresentação de documento de identificação com foto.

Com o Cartão do Cidadão, o dinheiro pode ser sacado em caixas eletrônicos e lotéricas.

Quanto ao Pasep, os servidores públicos devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. O BB também transfere o valor para quem é cliente de forma automática.

DIFERENÇA ENTRE PIS E PASEP

No caso do PIS, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, os calendários seguem o mês de nascimento dos beneficiários. Já no Pasep, pago a servidores públicos, é usado o número final da inscrição.

Outra diferença diz respeito às entidades pagadoras: Caixa para o PIS e Banco do Brasil para o Pasep.