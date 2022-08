Preço do diesel sofre nova redução e cai R$ 0,22 a partir desta sexta (12)

O preço de venda do diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19, segundo anunciou a Petrobras no início da tarde desta quinta-feira (11). Assim, a redução será de R$ 0,22 por litro e vale a partir desta sexta-feira (12).

Por conta disso, o preço de venda ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba.

Petrobrás

Conforme nota divulgada pela Petrobras, a redução tem o objetivo de acompanhar a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel. Além disso, também seria uma forma de buscar equilíbrio de preços com o mercado global.

Segunda redução

Esta é a segunda queda seguida anunciada pela empresa no preço do diesel. Na semana passada, o valor do litro do combustível caiu 3,57%, logo após alta registrada desde julho de 2021.

