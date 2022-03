Pasep 2022: Banco do Brasil paga hoje (15) trabalhores com número final de inscrição 6

O Banco do Brasil paga lote do abono salarial do Pasep aos trabalhadores com número de inscrição terminado em 6, nesta terça-feira (15). O depósito é feito automaticamente na conta BB informada pelo cliente.

O abono do Pasep é uma espécie de 14º salário para trabalhadores de baixa renda. No máximo, trabalhador pode receber um salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, é paga uma quantia proporcional ao período trabalhado.

Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa estar inscrito no Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhador formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, e ter recebido remuneração mensal média de no máximo dois salários mínimos, correspondente a cerca de R$ 2.090 este ano.

Calendário do Pasep 2022

Final da inscrição 0-1: 15/02

Final 2-3: 17/02

Final 4: 22/02

Final 5: 24/02

Final 6: 15/03

Final 7: 17/03

Final 8: 22/03

Final 9: 24/03.

Quem tem direito ao Pasep?

Tem direito ao abono de um salário mínimo, o participante que:

Esteja cadastrado no Pasep há pelo menos cinco anos;

Recebeu, no ano base de referência, média mensal de até dois salários mínimos (soma das Remunerações auferidas e informadas por um ou mais empregadores);

Trabalhou no mínimo 30 dias no ano base de referência (2020);

Foi informado corretamente no Relatório Anual de Informações Sociais - RAIS - do ano base em referência.

Como saber se tenho direito ao Pasep?

Por meio do site Consulte seu Pasep. Além disso, você pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 ou 0800 729 0001 ou pelo Alô trabalhador: telefone 158.

Como sacar o abono Pasep?

Os créditos devem ir direto para conta corrente ou poupança, conforme calendário estabelecido pelo CODEFAT. O saque também pode ser realizado nas agências do Banco do Brasil, mediante a apresentação de um documento oficial de identificação.

Os correntistas das demais instituições financeiras podem encaminhar TED para conta de sua titularidade via TAA ou internet.

Onde encontrar meu número de inscrição do Pasep?

Verifique se há o número anotado na carteira de trabalho do Trabalhador. Caso não localize, em qualquer agência do Banco do Brasil, com seu documento de identificação, você pode solicitar o extrato do PASEP. O extrato do Pasep substitui a 2ª via do Comprovante de Inscrição.