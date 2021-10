Parceria inédita entre Unicatólica e Harvard expande o ensino superior no Sertão Central

Uma das maiores instituições de ensino do mundo, a Universidade de Harvard vai estar mais perto dos cearenses do Sertão Central. Graças a uma parceria inédita com o Centro Universitário Católica de Quixadá – UniCatólica – a comunidade acadêmica da região vai contar com uma metodologia aplicada desde 1920 pela universidade americana, o estudo de casos.

“A metodologia Harvard é baseada em experiências reais através do estudo de casos”, pontua o professor Marcos James Chaves Bessa, reitor da Unicatólica. “Norteia-se em uma rede de parceria de conhecimento, onde o aluno terá oportunidade de tomada de decisões assertivas, através de simulações realísticas e será auxiliado por feedbacks”, afirma. De acordo com o reitor, trata-se de uma experiência coletiva, com aprendizagem centrada no participante, estimulando o pensamento crítico, preparando-o para deliberações gerenciais, articulação de ideias sob pressão e criação de argumentos de apoio.

Na prática, alunos e docentes terão acesso com login e senha à plataforma exclusiva de Harvard, a “Harvard Business Publising Education”. “Os professores passarão por treinamentos por meio de webinars e seminários online com os professores de Harvard para conhecer a plataforma e manuseá-la da melhor maneira a contribuir para uma formação de excelência. Desta forma saímos da terra dos monólitos no agreste cearense para o topo universitário do mundo”, afirma o reitor.

Todos os 15 cursos de graduação presencial (administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia de produção, farmácia, filosofia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia e teologia), semipresencial (administração, ciências contábeis, educação física, engenharia de produção e sistemas de informação), digital (administração, ciências contábeis e recursos humanos) e pós-graduação (áreas do conhecimento: saúde, gestão, direito e engenharias, arquitetura e tecnologia) terão acesso à metodologia de estudo de caso.

Ferramenta

Como salienta o reitor, a ferramenta interativa Harvard Business Publishing Education disponibiliza mais de 53.000 materiais, dentre eles: cases, artigos de negócios, vídeos, simulações, templates, podcasts, casos de multimídia, Harvard Business Review (casos de 3 páginas com comentários de especialistas) e outros. A plataforma apresenta perfil 3D com disponibilidade de conversação, além de ferramentas de administração simples, opções de configuração flexíveis, notas detalhadas de ensino, resultados gráficos baseados na web através de um simulador de satisfação e apoio ao aprendiz.

Legenda: Marcos James Chaves Bessa, reitor da Unicatólica Foto: Acervo pessoal

“Harvard possui a maior fonte de material didático para educação de negócios do mundo. O docente irá planejar e escolher o caso a partir da problematização e o aluno tomará decisões que envolverá o arsenal didático, conhecimento prévio, aplicação na prática, feedback e desfecho”, explica Marcos James. “Os casos serão criteriosamente escolhidos pelos docentes da Unicatólica, tendo como critério os fatos que mais se assemelham aos cenários regionais e do país, para que o aluno possa ter senso crítico e consiga vislumbrar ações e decisões assertivas para uma melhor tomada de decisão”, complementa.

Perspectivas

A parceria surge em consonância a um novo projeto da universidade cearense, a UniCatólica Digital School (UDS), escola de ensino digital da Unicatólica. Entre os diferenciais da UDS estão a tutoria especializada, onde o aluno pode fazer de forma presencial e online, por meio de diversos recursos tecnológicos disponíveis (telefone, vídeo chamada, conferência, Whatsapp, e-mail e chat na plataforma), certificações intermediárias ao longo da formação, antes mesmo de concluir o curso, material didático digital gratuito, biblioteca virtual, aulas gravadas e ao vivo e a aplicação da metodologia do Harvard Business Publishing Education na matriz curricular dos cursos de graduação e pós-graduação. Nos cursos de pós-graduação digital, existe a possibilidade de concluir em 12, 7 e 5 meses (tradicional, fast e ultra fast), respectivamente.

De acordo com o reitor, diante dessa parceria com a Universidade de Harvard, as perspectivas se ampliam para os estudantes. “Harvard é completa, é um mundo! Fechar essa parceria é mais um resultado da seriedade da Unicatólica com a qualidade no ensino superior e do compromisso junto à sua comunidade acadêmica. Isso nos possibilitará outras convergências futuras, como a possibilidade de intercâmbio. Estamos apenas no início”, afirma Marcos James.

