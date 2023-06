O Dia dos Namorados está chegando; veja lugares para comemorar a data em Fortaleza

Uma manhã com café reforçado, um almoço delicioso ou um jantar especial. São diversas as opções para comemorar o Dia dos Namorados em Fortaleza. Pensando em lugares românticos, o Diário do Nordeste escolheu seis estabelecimentos em que um casal pode ir para aproveitar a data.

O Dia é sempre celebrado em 12 de junho no Brasil. A data surgiu como uma forma de movimentar as vendas do mês e dialogar com a homenagem ao casamenteiro Santo Antônio.

Veja 6 opções de lugares

Illa Mare

Com uma vista para o mar, o restaurante Illa Mare é uma opção romântica para levar a namorada. O estabelecimento entrega bom serviço e atendimento, além de pratos deliciosos.

Legenda: Restaurante Illa Mare tem uma romântica vista para o mar Foto: Reprodução/Instagram

Caso a visita seja feita no fim da tarde, é possível ficar no terraço e acompanhar o pôr do sol. Os pratos são frescos e saborosos.

Endereço: Avenida Beira Mar, 3821, Meireles

Avenida Beira Mar, 3821, Meireles Instagram: @restauranteillamare

Fuji Sushi Lounge

O restaurante japonês Fuji Sushi Lounge é um estabelecimento que conta com iluminação baixa, sendo um ótimo ambiente romântico para levar o parceiro. No local, são servidos sashimis, hot rolls e ceviches, assim como coquetéis.

Legenda: O Fuji Lounge serve pratos e drinks de alta qualidade Foto: Reprodução/Instagram

O estabelecimento funciona das 17h às 00h, na Aldeota, contando com um lounge contemporâneo.

Endereço: Rua Leonardo Mota, 774, Aldeota

Rua Leonardo Mota, 774, Aldeota Instagram: @fujilounge

Casa Patuá

A Casa Patuá é um restaurante localizado no bairro Meireles com opções de petiscos vegetarianos e um cardápio cheio de delícias. O ambiente é aberto e ventilado, cercado de verde e de música.

Legenda: A Casa Patuá é um ambiente agradável e ventilado Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, o estabelecimento sempre reforça o convite de que "a casa está aberta pra receber xodós, amores de longa e pouca data". O local conta também com um cenário exclusivo para tirar foto com o parceiro.

Endereço: Rua Monsenhor Bruno, 819, Meireles

Rua Monsenhor Bruno, 819, Meireles Instagram: @casapatua

Padaria Costa Mendes

Para quem busca um bom café da manhã, a Padaria Costa Mendes tem um cardápio extenso e variado, incluindo pães, bolos e frutas. O estabelecimento ainda tem promoções exclusivas para o Dia dos Namorados, com uma série de doces para presentear o amado.

Legenda: Café da manhã tem opções para todos os gostos Foto: Reprodução/Instagram

Para mais informações, é possível acessar o Instagram @padariacostamendes ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (85) 3494-5050. Endereços:

Av. Barão de Studart, 777, Aldeota

Rua Professor Costa Mendes, 609, Montese⠀⠀

Rua Raul Cabral, 103, Vila União

Grand Parrilla Steak House

O Grand Parrilla Steak House garante um ambiente climatizado e exclusivo. O cardápio traz diversas opções de pratos, incluindo carnes importadas da Argentina e peixes. Além disso, também tem bons vinhos para acompanhar as refeições.

Legenda: Grand Parrilla Steak House tem um ambiente aconchegante Foto: Reprodução/Instagram

Endereço: Avenida Godofredo Maciel, 3191, Maraponga

Avenida Godofredo Maciel, 3191, Maraponga Instagram: @grandparrilla

Cabaña del Primo

O Cabaña del Primo é um restaurante com decoração aconchegante, com pratos diversos e preparados com cuidado. O ambiente conta com funcionários atenciosos, assim como uma boa recepção. Ele funciona até meia noite.

Legenda: Cabaña del Primo conta com um ambiente aconchegante e comidas deliciosas Foto: Reprodução/Instagram

Endereço: Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota

Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota Instagram: @cabanadelprimo