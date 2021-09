Novo aplicativo do Bolsa Família: veja funções e como usar

A Caixa Econômica Federal lançou nova versão do aplicativo do Bolsa Família. A ferramenta disponibiliza aos beneficiários as opções de consulta de parcelas, calendário de pagamentos e outras informações.

Também por meio do app é possível consultar informações do Auxílio Emergencial, no caso de recebimento do benefício em substituição ao Bolsa Família.

Legenda: Novo app permite consultar informações do Auxílio Emergencial, no caso de recebimento do benefício em substituição ao Bolsa Família Foto: Divulgação/Caixa

Como acessar

Baixe o aplicativo;

Acesse informando CPF e senha. A senha é a mesma utilizada em outros aplicativos da Caixa, como o do FGTS.

Como cadastrar nova senha

Para cadastrar uma senha nova, clique em "É novo por aqui? Cadastre-se";

Se o beneficiário possui cadastro e não lembra da senha, deve clicar em "Recuperar senha" após informar o CPF.

Ajuda

A CAIXA também disponibiliza dentro do aplicativo a opção “Preciso de ajuda”. Na aba são apresentadas orientações adicionais, que também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 726 0207.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios