Nomeações de Gabriel Galípolo e Ailton Santos como diretores do Banco Central são publicadas

Em decretos publicados no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o economista Gabriel Muricca Galípolo e o servidor público Ailton de Aquino Santos como diretores do Banco Central do Brasil (BC). Os dois permanecerão nos cargos até 28 de fevereiro de 2027.

Indicados por Lula, a dupla teve seus nomes aprovados pelo Senado Federal na terça-feira (4), após ser sabatinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.

Mestre em Economia Política, Gabriel Galípolo era secretário executivo do Ministério da Fazenda, comandado pelo ministro Fernando Haddad. Agora, o ex-secretário assumirá a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, anteriormente chefiada por Bruno Serra.

Primeiro homem negro a assumir a diretoria do BC, Ailton de Aquino é servidor da instituição desde 1998. Antes de receber a nomeação, o profissional, que é formado em Ciências Contábeis e em Direito, ocupou o cargo de chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira do órgão.

Na nova empreitada, Aquino comandará a Diretoria de Fiscalização, assumindo a vaga deixada por Paulo Souza.

