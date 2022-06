Ninguém acerta a Mega-Sena, e prêmio acumula em R$ 9 milhões para quarta-feira (8)

Não houve ganhadores do terceiro sorteio do concurso de nº 2488 da Mega-Sena, que pagaria R$ 3,9 milhões ao vencedor, nesse sábado (4). Assim, o prêmio acumulará em R$ 9 milhões para a próxima quarta-feira (8/6), conforme estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF).

A instituição realizou três sorteios nesta semana (dias 31/05, 2 e 4 de junho) para os apostadores. Geralmente, são realizados apenas dois.

Os resultados foram anunciados às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Diário do Nordeste divulga os resultados em tempo real neste link.

Veja o resultado Mega-Sena concurso 2488

40 - 34 - 57 - 31 - 17 - 56



Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

