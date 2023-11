Mutirão do Procon dará descontos de até 98% em negociação de dívidas em Fortaleza

Uma nova edição do Mutirão Procon Zera Dívida começa em Fortaleza na próxima segunda-feira (27), com a promessa de descontos que podem chegar a 98% para consumidores endividados.

Realizada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), a programação começa às 13h, no Ginásio Paulo Sarasate, mas é necessário agendar o atendimento no portal Fortaleza Digital. O agendamento começa na manhã da própria segunda-feira.

"É importante que o consumidor se prepare, reunindo todos os documentos necessários para renegociar sua dívida, como faturas de cartão de crédito e boletos de cobrança", apontou o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia.

O Procon ainda ressalta que as empresas integrantes do mutirão garantiram que os descontos ofertados aos consumidores serão diferenciados e os prazos para os pagamentos deverão ser especiais.

Para participar, será preciso fazer o agendamento e reunir documentos como RG, CPF, comprovante de residência, além dos comprovantes de dívidas, como faturas, contratos e cupons fiscais.

Confira abaixo as empresas participantes:

Banco BMG

Banco C6

Banco do Brasil

Banco Itaú Unibanco

Banco Itaú Conta Corrente

Banco Pan

Banco Santander

Beth Set

Cagece

Caixa Econômica Federal

Cartões Itaucard (Credicard)

Casa Pio

Centro Universitário Estácio do Ceará

Centro Universitário Unifanor Wyden

CDL (SPC / Serasa)

Claro

Colégio Farias Brito

Colégio Manoel da Silva (sede Álvaro Weyne)

Colégio Manoel da Silva (sede Carlito Pamplona)

Colégio Mundial

Colégio São Lucas

Connect

Crefisa

C Rolim

Enel

Fortbrasil

Hipercard

Oi

Sapataria Nova

Tecidos & Cia

Telefônica Brasil Vivo

Tim

Serviço

Mutirão Procon Zera Dívida

Agendamento deve ser feito online

Local: Ginásio Paulo Sarasate (rua Ildefonso Albano, 2050 - entrada pela rua Jaguaretama)

Período: de 27 de novembro a 8 de dezembro (segunda a sexta-feira)

Horário: das 8h às 17 horas

Quem pode participar: consumidores de Fortaleza