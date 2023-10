Minalba lança primeira embalagem em lata com identificação em braille do Brasil

As embalagens em lata da Minalba Brasil, empresa de bebidas do Grupo Edson Queiroz (GEQ), agora possuem inscrição em braille. A ação #LataPraTodosVerem busca tornar a experiência de compra e consumo acessível para pessoas com deficiência visual.

A identificação em braille da água mineral Minalba ficará localizada na parte superior da embalagem, próxima ao anel de alumínio. Através do tato, o consumidor com deficiência visual poderá saber se a água é com ou sem gás.

Atualmente, mais de 6,5 milhões de pessoas possuem deficiência visual no Brasil, de acordo com dados do Censo do IBGE de 2010. Com a iniciativa, a Minalba se torna a primeira empresa de ampla distribuição no mercado de bebidas a ter aplicação de braille em suas latas.

"Fomos pioneiros em oferecer água mineral em lata de alumínio, uma embalagem infinitamente reciclável. Também lançamos o primeiro produto social do segmento de bebidas, disponibilizando uma versão especial de Minalba lata em parceria com a Gerando Falcões, e agora lançamos a primeira lata inclusiva. Por meio dessa parceria, mostramos nosso DNA inovador e trabalhamos por uma causa tão importante", declara Aelio Silveira, diretor superintendente da Minalba Brasil.

Embalagem inclusiva

A nova lata com identificação em braille foi criada com auxílio da Ball Corporation, líder mundial de embalagens sustentáveis de alumínio e pioneira na solução de água em lata no Brasil, e contou com a consultoria da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

"Tivemos o privilégio de contar com o suporte e a consultoria da Fundação Dorina Nowill para Cegos, trabalhando juntos no desenvolvimento de uma solução viável de aplicação do Sistema Braille para a tampa de alumínio das latas e, assim, viabilizando a entrega deste produto, que tem potencial de influenciar um grande movimento de adaptação dentro da cadeia de bebidas”, afirma Fauze Villatoro, Presidente da Ball na América do Sul.

Além do recurso inclusivo, a embalagem em alumínio da Minalba possibilita que a água atinja a temperatura ideal mais rápido, protege a bebida dos raios UV e facilita a logística de transporte.

Toda a linha de latas Minalba será contemplada com a identificação em braille. O produto poderá ser encontrado em todo o território nacional. Os primeiros lotes serão destinados aos camarotes do evento Tomorrowland Brasil 2023, festival de música eletrônica que acontece em Itu, São Paulo, nos dias 12, 13 e 14 de outubro.