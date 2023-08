Minalba Brasil lança edição especial em parceria com Gerando Falcões

A Minalba Brasil lançou na noite dessa segunda-feira (28) o projeto “Fala na Lata”, em parceria com a instituição Gerando Falcões. Uma edição especial da água em lata foi personalizada e será vendida. O lucro será 100% revertido à causa da entidade, que valoriza a arte e a cultura das favelas de todo o País.

A missão, a longo prazo, é "transformar a pobreza da favela em peça de museu, com ações de longo prazo de combate à pobreza".

A campanha nasceu no evento intitulado “Favela Gala”, um jantar beneficente da ONG que reuniu personalidades da sociedade brasileira na Sala São Paulo, na capital paulista.

A latinha foi disponibilizada aos presentes no jantar, que também assistiram ao manifesto da campanha. Segundo o diretor superintendente da Minalba Brasil, Aelio Silveira, a edição especial da água em lata da marca nasceu "com o desejo de incentivar o desenvolvimento social por meio de iniciativas transformadoras, que geram impacto positivo na sociedade".

"A Gerando Falcões surge como o parceiro perfeito, devido à seriedade de sua atuação, uma instituição comprometida com a transformação a longo prazo das favelas brasileiras. Estamos muito felizes com essa iniciativa e entendemos que isso é só o começo para outras que possam surgir", afirma.

Legenda: Projeto “Fala na Lata”, da Minalba Brasil, foi lançado na noite de segunda-feira (28), em São Paulo; o diretor superintendente da Minalba Brasil, Aelio Silveira, discursou no evento Foto: Marcela Müller

Geração de renda

Segundo o superintendente, a iniciativa tem ainda um objetivo de promover consciência ambiental. A água em lata possui um impacto ambiental "muito menor" do que as outras embalagens. O alumínio é 100% reciclável e gera emprego e renda para cerca de 800 mil catadores no Brasil.

"A Minalba Brasil é a empresa líder no mercado nacional de água mineral e uma das principais marcas em seu portfólio de produtos. Introduzir a água em lata no Brasil não significa somente colocar um novo produto no mercado, mas, sim, apresentar a um consumidor cada vez mais consciente ambientalmente, uma maneira mais sustentável de se hidratar", pontua Aelio.

O CEO e fundador da Gerando Falcões, Edu Lyra indica que a “união de diferentes atores sociais é essencial para gerar a mudança”.

Para ele, “essa parceria é um reforço para que a Gerando Falcões consiga cumprir a sua missão para interromper o ciclo de pobreza no País”.

Legado de transformação

O superintendente Aelio Silveira pontuou ainda que o projeto será "um marco" na história da Minalba Brasil e do Grupo Edson Queiroz (GEQ). "Nosso produto Minalba lata está sendo uma plataforma de transformação e de impacto positivo para a sociedade, e isso não tem preço. Com este projeto abrimos possibilidades, sim, para outras parcerias inovadoras que geram transformação".

Para o presidente do GEQ, Carlos Rotella, o Fala na Lata é um “estímulo ao empreendedorismo e à mudança social estrutural por meio da educação e do desenvolvimento das favelas”.

“Somos um grupo de 70 anos, fundado por Edson Queiroz, um homem visionário e empreendedor, que gerou um grande impacto na vida de muitos brasileiros. O seu legado fez do GEQ uma empresa que está sempre aberta a parcerias inovadoras, que estimulem um círculo virtuoso de desenvolvimento social e econômico no país”, assinala Rotella.

Arte nas favelas

A arte das latas foi feita pelo artista Lilo Viana. Para ele, “trabalhar com arte, em si, já é algo muito especial, eu me sinto um grande privilegiado por este fato”.

“Poder juntar essa paixão com grupos e potências maiores que eu, por causas e valores tão genuínos, é algo que vai além dos meus sonhos. A parceria com a Gerando Falcões tem mudado a minha vida. Coisas assim me fazem sonhar ainda mais, eu jamais poderia fazer isso sozinho. Eu me sinto muito grato por todos esses parceiros e pela forma como me abraçaram, e por poder lutar por causas que todos nós acreditamos”, comenta o artista.

No jantar beneficente, um quadro feito com inspiração nas artes de Lilo Viana foi arrematado em leilão. O dinheiro foi integralmente revertido para os projetos da ONG Gerando Falcões.