Maior evento de inovação do estado, Siará Tech Summit começa nesta quarta (23)

O Siará Tech Summit 2024, maior evento de inovação do Estado, começa nesta quarta-feira (23) e segue até o dia 25, das 14 às 22 horas. Realizado pelo Sebrae Ceará, o encontro acontece no Centro de Eventos do Ceará. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site https://stssebrae.com.br/.

Juntamente com parceiros, o Sebrae organiza a feira pelo terceiro ano consecutivo, promovendo interações entre empresas, startups, investidores e público. Espera-se que o local receba mais de 300 startups e 15 mil participantes, superando os números de 2023, quando foram 13 mil inscritos.

Neste ano, a ideia do Siará Tech Summit é abordar sobre tecnologia e criatividade, aspectos que podem oferecer soluções conjuntas para as empresas. A programação inclui rodadas de negócios, feira de startups, hackathon e diversas palestras, com quatro áreas de debate.

“A proposta é consolidar para o Nordeste o modelo de atuação dos atores no ecossistema do Ceará”, afirma Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae. “É uma construção que envolve empresas e instituições, sejam elas públicas ou privadas. Às 14h30, teremos a abertura oficial com a presença do Sebrae, dos principais investidores da feira e do Governo do Estado, inclusive com um momento de fala do governador Elmano de Freitas”, acrescenta.

Na quarta-feira (23), acontece a primeira palestra magna do evento. Diogo Cortiz, professor e escritor, falará sobre “Inteligência artificial”, um tema relevante na era digital. A conversa será às 17h30, no palco principal.

Além disso, o dia de abertura da feira trará o case “Aço ArcelorMittal acelerando junto com a Stock Car”, ministrado por Jetson Lemos, pesquisador e professor, às 16h30. Às 18h30, será a vez do painel “A Força da Comunicação para a Inovação dos Negócios Cearenses”, com Erick Picanço (Sistema Verdes Mares), Edson Ferreira (Grupo Cidade), Cyro Tomás (Sistema Jangadeiro) e André Filipe Dummar (Grupo O POVO). Os dois momentos também serão no palco principal.

Palcos temáticos

No Palco Empreendedorismo, acontecem as conversas “Investimento Coletivo no Ceará - Como Investir ou Captar Plataforma de Equit Crowdfunding” (com Kleisom Sabino, às 16h); “Soluções Sebrae para Startups - Da Ideia à Escala” (com Gabriela Aquino, às 17h); “Inteligência Artificial - Gestão de Compras Eficiente e Lucratividade com I.A.” (com Marcos André, às 18h); e “Inovação Aberta - Como a Indústria está se Reinventando por meio das Conexões” (com Camila Forte, às 19h).

O Palco Inovação recebe os momentos “Vendas online - Como Vender 6x Mais Utilizando o WhatsApp como Canal de Vendas” (com Tiago Amarante, às 16h); “Direito Empresarial - Soluções Jurídicas para Negócios Inovadores” (com Débora Ximenes, às 17h); “AO do Zero à IA - Usando as Perguntas Certas para Acelerar o Seu Negócio” (com Bruno Vilela, às 18h); e “Inteligência Artificial - Como Utilizar a IA para Benefício de Pequenos Negócios” (com Robson Rangel, às 19h).

Completando as atrações, o Palco Crescimento dará espaço aos temas “Segurança da Informação na Prática - Protegendo Pequenas e Médias Empresas - Soluções Acessíveis e Eficazes para Proteger o seu Negócio no Ambiente Digital” (com Vitor Teixeira Costa, às 16h); “Indicação Geográfica - Desafios e Oportunidades” (com Silvio Moreira, às 17h); “Sucesso das Organizações - Ecossistema Colaborativos” (com Fabíola Murta, às 18h); e “Desenvolvimento de Produtos - Desenvolvendo Produtos de Sucesso na Saúde com o Método Produto Assertivo” (com Karlos Frederico, às 19h).

Serviço

Siará Tech Summit - 3ª edição

Data: 23 a 25 de outubro de 2024

Horário: das 14 às 22 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Entrada: gratuita mediante inscrição

Site: https://stssebrae.com.br/

Instagram: @sebraece