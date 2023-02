Lula relança programa Minha Casa, Minha Vida; veja novas regras e como se cadastrar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relança nesta terça-feira (14) o programa Minha Casa, Minha Vida, com a entrega de 2.745 unidades habitacionais. Até 2026, a meta do Governo Federal é contratar 2 milhões de moradias.

No novo formato, a chamada Faixa 1 do programa, que atende à população mais pobre, vai contemplar famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Antigamente, o limite era de R$ 1.800.

Acompanhe o relançamento:

A ideia é de que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público. "Historicamente, o subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%", diz a Presidência.

O evento em Santo Amaro será marcado pela entrega de 684 unidades em dois conjuntos habitacionais (Nova Santo Amaro 1 e Residencial Vida Nova Sacramento).

Já em Minas Gerais, mais 600 unidades será entregue em Icaivera I e Icaivera II. Fazem parte do cronograma de entrega ainda Lauro de Freitas (BA), Aparecida de Goiânia (GO), Luziânia (GO), João Pessoa (PB), Santa Cruz do Capibaribe (PE) e Cornélio Procópio (PR).

Outros estados serão contemplados até o fim desta semana.

Retorno de obras

Lula também anuncia nesta terça a retomada de obras em 5.562 unidades habitacionais nos seguintes municípios: Rio Largo, em Alagoas (609); Chapadinha, no Maranhão (868); Imperatriz, também no Maranhão (2.837), Governador Valadares, em Minas Gerais (240) e Belém, no Pará (1.008).

Ao todo, o governo diz que irá assegurar a continuidade ou retomada de obras de 186,7 mil moradias em todo o país.