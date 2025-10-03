Diário do Nordeste
Loterias do dia sorteiam até R$ 15 milhões nesta sexta (3)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 08:10)
Negócios
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Legenda: Interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina é a loteria do dia da Caixa que sorteia o maior prêmio desta sexta-feira (3): R$ 15 milhões.

Pode ganhar a quantia o sortudo que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta noite, a partir das 20 horas. 

O jogo não é o único que pode pagar um valor expressivo nesta rodada. A Dupla Sena sorteia R$ 14,5 milhões e leva quem indicar corretamente as seis dezenas de um dos dois sorteios da noite. 

Mais chances para se tornar um milionário

Além dessas duas loterias federais, há ainda outros prêmios nesta sexta, como os que podem ser pagos pela Super Sete e Lotofácil, que sorteiam R$ 1,8 milhão cada

Tem também a Lotomania, que pode pagar até R$ 1 milhão para quem indicar corretamente as 20 dezenas sorteadas.

Loterias da caixa com sorteio hoje (3/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 15 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
Dupla Sena R$ 14,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios
Super Sete R$ 1,8 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas
Lotomania R$ 1 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta de Osasco acerta 15 dezenas da Lotofácil 3502 e leva mais de R$ 2 milhões

teaser image
Negócios

Nova lei regulamenta pontos de recarga de carros elétricos em Fortaleza

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

