Lote residual do Imposto de Renda é liberado hoje a 210 mil pessoas; veja quem tem direito

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda. O contribuinte pode acessar o site do órgão a partir das 10h para saber se vai receber.

No total, serão pagos R$ 210 milhões a mais de 210 mil contribuintes de todo o Brasil que saíram a malha fina do IR de anos anteriores. O dinheiro está previsto para cair nas contas dos beneficiários na próxima quinta-feira (31).

Do montante, cerca de R$ 80,7 milhões são destinados para os contribuintes com prioridade legal, sendo 2,7 mil idosos acima de 80 anos, 21,5 mil entre 60 e 79 anos, 2,1 mil com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, e 7,5 mil cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Veja como consultar se vai receber

Acesse o site da Receita Federal;

Na página inicial, vá em "Serviços em Destaque" e clique em "Consulta restituição de imposto de renda;

Em seguida, vá em "Etapas a realização deste serviço". Clique na seta azul e acesse "Consultar restituição IRPF";

Ao ser redirecionado, informe o CPF, a data de nascimento e digite os caracteres que aparecem na tela;

Por fim, clique em "Consultar".

O contribuinte também pode verificar o valor liberado pelo extrato de processamento da declaração, acessando o Portal e-CAC (Centro de Antedimento Virtual da Receita Federal).

Resgate pode ser feito até 1 ano

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá solicitá-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".