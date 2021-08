Leilão de área de atividades pesqueiras em Camocim será de R$ 15 milhões

O leilão da área destinada a atividades pesqueiras em Camocim será realizado no dia 13 de setembro. O edital foi anunciado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nesta sexta-feira (13), com processo conduzido pela Companhia Docas do Ceará.

O investimento do cessionário será de R$ 15 milhões durante 20 anos de contrato. Do total de 6.542,44m², 1.236m² dispõe de benfeitorias, sendo um armazém com área de 1.020,00 m² e um prédio da administração com área de 216,00m².

A instalação da CDC em Camocim gera expectativa para os empresários do setor pesqueiro por conta da boa localização para a pesca.

A estrutura do local foi idealizada para abrigar áreas de comercialização, armazenagem, câmaras frigoríficas, manuseio e triagem de pescado, fábrica de gelo, reservatório para 300 mil litros de água, combustível, auditório e vestiários, além de área para ampliação do cais e da estação de efluentes.

Além disso, nesta sexta foi realizado leilão presencial do Terminal de Granel Sólido Vegetal (MUC01), que foi acompanhado pela diretora-presidente Mayhara Chaves na B3.

"Temos trabalhado incansavelmente para aumentar os recursos próprios e assim tornar o Porto de Fortaleza cada vez mais eficiente e competitivo. E tudo isso está sendo possível com o apoio incondicional do ministro Tarcísio", comemora Chaves.

