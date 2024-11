Leilão da Receita tem smartphones, veículos e eletrônicos; saiba como participar

A Receita Federal do Brasil realiza o 3º leilão eletrônico no mês de dezembro. Por meio da 3ª Região Fiscal, o órgão recebe propostas — de pessoas físicas e jurídicas — das 8h do dia 2 até as 21h do dia 6. O material que será comercializado são mercadorias apreendidas em 2024.

Entre os produtos leiloados estão smartphones, veículos, equipamentos eletrônicos e acessórios. A abertura da sessão pública para lances ocorrerá às 9h do dia 9 de dezembro.

Veja também Negócios Dólar dispara e bate R$ 6 pela primeira vez no Brasil; entenda por que a moeda dos EUA está subindo Negócios Usina de biodiesel de Quixadá não será competitiva se reativada, avalia ex-presidente da Petrobras

Ao todo, são 143 lotes distribuídos em unidades da Receita no Ceará, em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e no Pecém; no Maranhão, na cidade de São Luis, e em Teresina, no Piauí.

Os lotes podem ser visitados entre os dias 2 e 6 de dezembro nos seguintes locais:

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – Lotes 01 a 94 e de 107 a 119;

Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Aeroporto de Fortaleza – Lotes 95 a 102;

Companhia Docas do Ceará – Fortaleza – lotes 103 e 104;

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – Lotes 105, 106, 142 e 143;

Agência da Receita Federa em Sobral – 120 e 121;

Ceará Portos – Porto do Pecém – Lotes 130;

Inspetoria da Receita Federal do Brasil em São Luis/MA – 122 a 129;

SRRF03 - DMA Teresina/PI - Lotes 131 a 141.

Os horários disponíveis para a visitação dos lotes variam em cada local e podem ser consultados no edital do leilão.

As mercadorias oferecidas a leilão foram objeto de apreensões realizadas, em maioria, pela falta de comprovação de importação regular, incorrendo no crime de descaminho.

Como participar do leilão?

Para participar do pregão, o interessado deve:

acessar o site da Receita Federal, na aba “Assuntos” Em seguida, clicar nos campos “Leilão e Doação” e “Participar de Leilão Eletrônico”, por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — utilizando as identidades digitais da conta gov.br (níveis de confiabilidade prata ou ouro)

Ao fazer esse trabalho, a Receita Federal proporciona a justiça fiscal aos que executam as atividades comerciais de forma legal, favorece o combate à concorrência desleal, a preservação de empregos formais e, portanto, de geração de renda, e impede que produtos circulem sem as devidas inspeções dos órgãos de controle, prezando pela saúde dos cidadãos.

Mais informações podem ser consultadas pelo telefone (85) 98183-5395 ou pelo e-mail rf03-srrf03-dipol-semap@rfb.gov.br.