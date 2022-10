Lava-jatos de luxo cobram até R$ 30 mil por serviços automotivos

Há quem pague caro para lavar o carro em Fortaleza. Centros de estética automotiva especializados em carros de luxo cobram até R$ 30 mil por serviços que incluem, além da lavagem, envelopamento, polimento e vitrificação.

Os serviços têm como público alvo donos de carros importados, mas também atendem proprietários de veículos nacionais que são mais exigentes quanto à limpeza e conservação do automóvel.

A lavagem tem como diferencial uma minuciosidade, com higienização desde o teto ao assoalho do veículo, sem esquecer cantos de banco e de chão. O preço elevado se justifica pelo uso de produtos específicos para evitar micro riscos na pintura e profissionais especializados.

De acordo com empresários do segmento, a procura por esse tipo de serviço tem crescido nos últimos anos, com perspectivas otimistas de expansão dos negócios.

Aumento na procura

O proprietário da Premium Service, Neto Damasceno, conta que atua no mercado de estética automotiva de luxo já há dez anos. Já são duas lojas em Fortaleza, uma na Aldeota e outra no Guararapes.

Os serviços ofertados começam a partir de R$ 120 no caso de lavagens simples. Quem quer uma proteção maior para o veículo, com envelopamento da pintura, pode pagar até R$ 30 mil.

Neto Damasceno Proprietário da Premium Service Temos lavagens a partir de R$ 120. Mas a gente tem proteção e vitrificação que chega até R$ 5 mil, envelopamento do carro todo tem preços até R$ 30 mil, depende do cliente. O que a gente mais faz na Premium é polimento técnico e revestimento de cerâmica. É uma lavagem, mas com uma finalização de revestimento de cerâmica, que descontamina a pintura, tira micro riscos. Esse serviço é a partir de R$ 2 mil, vai até R$ 5 mil, R$ 6 mil”

Segundo ele, o público com carros de luxo prioriza um serviço mais especializado para evitar gastos com a pintura do carro devido a riscos. Ele contabiliza que em média a empresa realiza 120 lavagens técnicas por semana e em torno de 8 polimentos.

Damasceno aponta que houve um aumento na procura nos últimos 3 anos. Ele planeja abrir três novas lojas da empresa daqui até o final do ano para atender a demanda.

“Os clientes estão conhecendo mais o que é uma verdadeira lavagem. Antes lavava em um lava-jato qualquer que poderia causar danos no carro, mas não era perceptível, hoje eles têm esse outro olhar. A venda de carros importados está bem mais alta”, ressalta.

Serviço diferenciado

O proprietário da Studium Car, Felix Rodrigues, aponta que o serviço ofertado não é uma simples lavagem, como a feita em outros lava-jatos comuns.

Felix Rodrigues Proprietário da Studium Car O público de carro de luxo busca uma lavagem detalhada, com polimento. Tem que ter sempre produtos de qualidade, ter profissionais de qualidade, tem que ter produtos importados, oferecer além da lavagem um polimento, vitrificação, higienização mais profunda, do teto ao assoalho. É uma arte, é realmente para um público mais exigente. Tem proteção para tudo, para roda, pinturas”

A lavagem mais simples, com descontaminação da pintura e cera premium, custa uma média de R$ 150. O serviço mais buscado é o polimento cristalizado, que tem como objetivo dar mais brilho à pintura do carro. O preço é na faixa de R$ 350, à vista.

Ele destaca que a limpeza para carros de luxo precisa ser mais minuciosa devido à existência de telas e materiais mais delicados.

“A atenção tem que ser a mesma para qualquer cliente, mas geralmente esses carros são mais tecnológicos, tem mais telas de LCD, tem que ter cuidado com pinceis extra macios, toque de camurça em algumas partes, couro. Na parte externa tem que saber tirar os riscos de um verniz mais duro”, coloca.

Hoje, a loja inaugurada há quase um ano conta com apenas um box de atendimento, que está sempre ocupado. O proprietário da empresa tem planos reforma na estrutura neste ano e de expansão no ano que vem.

