Kardbank expande operações de Cartão Benefício Consignado para servidores estaduais

Desde o último dia 3 de fevereiro, os servidores estaduais aposentados do Ceará ganharam uma nova oportunidade de crédito, com a expansão do Cartão Benefício Consignado para esse público. Dessa forma, os cidadãos que se encaixam nesse perfil adquirem mais essa opção de crédito, que aumenta em 5% os valores que podem ser solicitados.

Dentro desse cenário, a fintech Kardbank conta com uma opção de Cartão Benefício com taxas mais acessíveis para os beneficiários, reduzindo o risco de endividamentos. Outros benefícios envolvem descontos em estabelecimentos como farmácias e lojas parceiras.

O cartão Kardbank é líder nas operações da margem de cartão nos municípios cearenses de Sobral, Juazeiro do Norte, Aquiraz e Caucaia. De acordo com Carla Pontes, CEO e sócia da Kardbank, a empresa tem “DNA cearense”, com três dos sócios da empresa sendo naturais do estado ou que já moram há mais de vinte anos no Ceará.

“Se a Kardbank tem um sotaque e se orgulha disso, com certeza é o sotaque cearense. Em Sobral, Juazeiro do Norte, Aquiraz, Caucaia, já ajudamos milhares de servidores a realizarem sonhos e agora poder expandir essa oferta para os servidores estaduais nos deixa muito animados”, conta.

Conforme explica Denise Crispim, diretora de Marketing & Growth da Kardbank, a empresa traz a proposta de que o beneficiário utilize o crédito de forma consciente, para pagar dívidas, por exemplo, e evitar o uso em compras impulsivas ou apostas online.

A taxa de juros do cartão Kardbank é de 4.35%, sem rotativo. Ou seja, o valor segue o mesmo até o fim do contrato. “No cartão de crédito comum, a taxa média (de juros) no Brasil é de 18%. E aí gera o famoso efeito bola de neve, que não existe com a Kardbank”, cita a diretora de Marketing.

Para contratar o cartão, o cliente deve baixar o app Kardbank na loja de aplicativos e ativar o cadastro. Não é necessário aderir ao saque para pedir o cartão e a adesão já garante acesso aos descontos. O cartão conta com bandeira Elo e é enviado para o endereço de cadastro, além de ser aceito em lojas físicas e online de todo o Brasil.

Para aderir ao saque parcelado, além do app, a contratação pode ser realizada pelo whatsapp 0800 015 0001 ou com um correspondente autorizado.

Investimento em tecnologia

De acordo com Denise Crispim, a Kardbank conta com histórico de zero fraudes, por conta do investimento em ações que reforçam a segurança da instituição financeira.

“O servidor consegue contratar com a segurança, com autenticação dos dados, para garantir que ninguém vai se passar por ele. Fora isso, desenvolvemos API para consulta de saldo, em que o servidor contrata em nosso app, site ou com um correspondente autorizado, e nosso sistema valida em tempo real, calculando quanto ele tem de crédito pré-aprovado”, destaca a gestora.

Serviço

WhatsApp: 0800 015 0001

Portal: www.kardbank.com.br/ceara