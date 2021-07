Indústria calçadista deve criar 500 vagas de emprego em Crateús

A chegada de uma nova indústria do ramo calçadista a Crateús deve adicionar 500 vagas diretas de emprego à região. A empresa responsável pelos postos de trabalho anunciou a instalação da fábrica na manhã desta sexta-feira (23), durante assinatura de Termo de Cooperação com o Governo do Ceará.

A planta da Noerubber Indústria de Sandálias Ltda. deve produzir 30 mil pares de calçados diariamente e contará com investimento de R$ 8 milhões para sua implementação.

Apoio do Estado

A empresa vai contar com benefício do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI)/Programa de Atração de Empreendimentos Estratégicos (Proade), do Governo do Ceará, com diferimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Além disso, a instalação da empresa também vai contar com apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) por meio da concessão de galpões em regime de comodato. Serão dois galpões de 2,2 mil m² já existentes e mais um de 3 mil m² será construído pela Adece.

A Neorubber possui matriz no Rio Grande do Sul e já atua em Solonópole, município cearense, desde 2014. Também há uma fábrica na cidade de Senador Pompeu.

