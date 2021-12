Iguatu tem gasolina mais barata do Ceará; confira cidades com litro mais caro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) voltou a registrar um preço pelo litro da gasolina no Ceará abaixo de R$ 6 na última pesquisa semanal do valor de revenda, feita entre os últimos dias 19 e 25 de dezembro.

Com um valor de R$ 5,89 pelo litro, Iguatu apresentou o combustível mais barato nessa categoria no Estado.

O preço médio no Ceará, no entanto, apesar de ter registrado queda entre os levantamentos, ainda está próximo ao patamar de R$ 7 por litro. Entre os dias 12 e 18 de dezembro, o valor médio de revenda no Estado era de R$ 6,917, passando para R$ 6,828 na última semana.

Enquanto isso, a gasolina mais cara do Estado foi registrada em Crateús, onde estava sendo cobrado R$ 7,49. Lá, o preço médio já passa dos R$ 7, sendo registrado em R$ 7,091.

Veja o ranking por cidade no Ceará com maior preço médio:

Itapipoca: R$ 7,123 Crateús: R$ 7,091 Limoeiro do Norte: R$ 7,043 Sobral: R$ 6,999 Canindé: R$ 6,941 Fortaleza: R$ 6,850 Caucaia: R$ 6,804 Maracanaú: R$ 6,795 Iguatu: R$ 6,746 Juazeiro do Norte: R$ 6,591 Crato: R$ 6,565 Quixadá: R$ 6,429

Preço na Capital

Em Fortaleza, o valor médio registrado na ANP ficou em R$ 6,850. Foram analisados 101 postos na capital cearense para organizar a base de dados.

O posto com a gasolina mais cara tinha o preço de R$ 6,999, enquanto o mais barato ficou em R% 6,659.