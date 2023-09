Hidrogênio verde: financiamento de US$ 90 milhões é aprovado para obras no Complexo do Pecém

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), órgão ligado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, aprovou nesta quarta-feira (6) o financiamento de US$ 90 milhões para obras de infraestrutura no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). As melhorias a serem realizadas com os recursos são necessárias para o hub de hidrogênio verde.

Além do valor do financiamento, o Cipp entrará com uma contrapartida no valor de US$ 10 milhões.

As obras incluem a implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso ao setor produtivo de H2V no Complexo do Pecém; a expansão do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) do Porto do Pecém, que recebe um novo berço de atracação; e a expansão do Píer 2 do terminal portuário para H2V e seus derivados.

Produção de hidrogênio verde no Ceará

Nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas comemorou a aprovação do financiamento e disse que está dialogando com empresas interessadas em investir na cadeia do hidrogênio verde no Ceará.

Elmano de Freitas Governador do Ceará Assinamos, até o momento, 32 memorandos de entendimento para firmar o compromisso para a instalação de empreendimentos na área no Estado. Esse recurso vai garantir mudanças estruturais no Complexo Industrial, permitir a transição de projetos-piloto para a escala industrial de H2V"

O presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueredo, destacou a importância desse investimento, "esses projetos devem mitigar possíveis riscos percebidos pelos desenvolvedores e financiadores privados e assim acelerar a transição de projetos-piloto para a escala industrial, investindo nas capacidades e infraestrutura compartilhadas para facilitar a efetivação da implantação da cadeia do gerenciamento verde no Estado”.