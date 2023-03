Hapvida tem maior alta da Ibovespa após aporte bilionário da família Pinheiro

Após quedas no último mês, as ações da Hapvida (HAPV3) tiveram a maior valorização da Ibovespa no fechamento de mercado da última terça-feira (28). Os papéis tiveram alta de 18,47%, fechando o dia com a ação valendo R$ 2,63.

A valorização veio após fato relevante divulgado na noite da última segunda-feira (27), informando um aporte de R$ 1,25 bilhão da família Pinheiro, que controla a empresa. O Conselho de Administração da Hapvida aprovou um contrato de sale & leaseback (SLB) de 10 imóveis de propriedade de controladas da Companhia, no montante de R$1.250.000.000.

Com a operação, na prática, a família comprou os imóveis de propriedade da empresa e firmou um contrato de aluguel dos mesmos, com um prazo de 20 anos, podendo ele ser estendido. O documento também permite que a empresa realize a recompra dos imóveis.

Além do SLB, o fato relevante ainda informou que a Hapvida está analisando a realização de um follow-on (oferta pública subsequente de ações ordinárias), com participação de R$ 360 milhões da família Pinheiro. A operação será estruturada pelo BofA, UBS BB, BTG Pactual e Itaú BBA.

"O SLB e o potencial follow-on, com a expressiva participação da Família Pinheiro, demonstram o comprometimento da companhia e a convicção dos controladores e atuais administradores da Hapvida na resiliência do seu modelo de negócios. Essa postura da administração evidencia, também, sua visão conservadora em relação à liquidez e endividamento da companhia", afirmou o comunicado.

Mercado otimista

O mercado de ações se tornou mais otimista em relação a empresa após o anúncio. De acordo com levantamento da plataforma de acompanhamento de investimentos Trademap, a valorização das ações da companhia na última terça fez com que os acionistas ganhassem R$ 2,9 bilhões de valor de mercado, fechando o dia com R$ 18,6 bilhões.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa para um posicionamento sobre a recuperação das ações. Em resposta, foi informado que no fato relevante "há todas as informações do momento".

Na manhã desta quarta-feira (29), as ações da Hapvida seguem em alta, sendo comercializadas por R$ 2,65 por volta das 11 horas.

