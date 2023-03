Hapvida despenca quase 33% na Bolsa e perde R$ 10,5 bilhões; entenda

As ações da Hapvida tiveram uma queda de 32,74%, ficando com um valor de R$ 3,02 por ação. O valor da empresa agora é de R$ 21,57 bilhões em apenas um pregão - antes, a empresa totalizava R$ 32,07 bilhões, registrando uma perda de R$ 10,5 bilhões. A queda se deu devido ao resultado do 4º trimestre de 2022. As informações são do InfoMoney.

A empresa de investimentos XP destaca que a operadora de planos de saúde reportou resultados negativos no último quadrimestre de 2022. O lucro líquido foi ajustado em R$ 161 milhões. Foram oito pontos percentuais na base de comparação anual perdidos. Mais que dobraram as reservas para perdas com inadimplência.

Para o analista do Hapvida, Rafael Barros, os resultados apontam preocupação. “No geral, vemos os resultados como muito negativos, especialmente porque eles apontam para um curto e médio prazo difícil em termos de crescimento e margens”, informou Barros.

FUSÃO

O Sistema Hapvida e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) concluíram no dia 11 de fevereiro a fusão dos negócios. Juntos, eles formam, a maior empresa de saúde suplementar do hemisfério sul, com 15 milhões de beneficiários, 60 mil colaboradores e uma rede de 7 mil leitos de atendimento. Na Bolsa de Valores (B3), o papel das duas empresas combinadas é negociado com o código HAPV3.