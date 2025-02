Governo publica 36 sites de 'bets' autorizadas a funcionar no país até 2029; veja lista

Uma série de portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) publicada nesta terça-feira (11), no Diário Oficial da União (DOU), autorizou o funcionamento de mais 36 sites de apostas no Brasil.

A liberação para o funcionamento das "bets" vale por cinco anos, com encerramento em 31 de dezembro de 2029. Cada empresa pagou uma outorga de R$ 30 milhões para funcionar regularmente.

Veja a lista das novas 'bets':

BETANO

SPORTINGBETBETBOO

BETFAIR

NOVIBET

BET365

APOSTA GANHA

4PLAY

PAGOL

SEUBET

H2 BET

VBET

VIVARO

CASA DE APOSTAS

BET SUL

JOGO ONLINE

SUPREMABET

MAXIMABET

XPBET

BETESPORTE

LANCE DE SORTE

BETSPEED

SORTE ONLINE

LOTTOLAND

SORTENABET

BETOU

BETFUSION

AFUN

AI

6Z

GIGABET

QGBET

VIVASORTE

STAKE

RIVALO

MEGAPOSTA

BANDBET

A maioria das empresas já havia obtido — em outubro do ano passado — uma autorização para operar no Brasil de forma temporária e, agora, a autorização é definitiva.

O dia 1º de janeiro de 2025 marcou o início do mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. As empresas devem cumprir uma série de requisitos para operar, como a obrigação de manter os sites com o domínio “.bet.br”.

Conforme o governo, o mercado de apostas regulado vai permitir a correção de "problemas estruturais" e reduzir riscos associados à prática de apostas, como o superendividamento.

