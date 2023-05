Governo deve anunciar plano de aquisição de carros populares e incentivo à industria em breve

Os carros populares estão dentro do planejamento de retomada da indústria automobilística pelo Governo Federal. De acordo com a Folha de S. Paulo, deve ser anunciado, no fim do mês, um programa de redução do preço desses automóveis e uma série de medidas de ajuda ao setor.

A indústria deve receber novas linhas de crédito para o setor fabril, reduções tributárias, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados e um programa de financiamento para veículos.

Segunda a Folha, os carros de modelos compactos com motor 1.0 devem ter seus valores reduzidos para uma faixa de R$ 50 mil a R$ 60 mil.

Atualmente, o modelo mais barato vendido no Brasil custa R$ 69 mil. Trata-se do Renault Kwid na versão Zen, produzido em São José dos Pinhais (PR). Representantes da empresa trataram sobre o tema em reunião na semana passada com o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Ainda de acordo com a Folha, o Kwid pode ser o primeiro modelo a ser incorporado pelo programa de incentivo.

O vice-presidente e ministro do @MDICoficial, Geraldo Alckmin, cumpriu agendas oficiais na cidade de São Paulo, onde manteve reuniões com o presidente da Energy China, Lyu Ze Xiang, e com a diretoria da Renault. @govbr @secomvc pic.twitter.com/nZ7rm4rmnf — Vice-Presidência da República (@brasilvpr) April 29, 2023

Inflação

O setor automotivo tem sido um dos mais encarecidos nos últimos anos. Para se ter uma ideia, apesar de a versão atual do Kwid incluir direção com assistência elétrica e ar-condicionado - o que não existia no modelo original, em 2017 - o seu preço mais que dobrou desde o lançamento.

Naquele ano, a opção Life tinha um preço-base de R$ 30 mil. Esse valor corrigido pelo IPCA ficaria em R$ 41 mil hoje.

Entre outros efeitos, observa-se uma ociosidade das linhas de montagem. Com capacidade para produzir cerca de 4,5milhões de carros por ano, a montadora francesa fez apenas 2,37 milhões de unidades em 2022, entre carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões.